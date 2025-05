Climatiseur et chauffage portable : EcoFlow Wave 3 règle les problèmes du Wave 2

EcoFlow n’avait pas le droit à l’erreur. Après les critiques sur le Wave 2, la marque revient avec un Wave 3 qui s’attaque à chaque problème identifié. Batterie plus durable, gestion de l’eau intelligente, performances améliorées.

Trois générations plus tard, EcoFlow a tiré les leçons de ses premiers essais. Le Wave 3 arrive avec une promesse simple : corriger les défauts qui agaçaient les utilisateurs des versions précédentes. Exit les pannes de batterie prématurées, les notifications manquantes et les performances perfectibles. La marque chinoise s’est mise à l’écoute de sa communauté.

Les erreurs du passé, transformées en atouts

Rappelez-vous le Wave 2 : après 800 cycles de charge, sa batterie perdait déjà 20% de capacité. Un défaut majeur pour un appareil vendu comme solution nomade durable. EcoFlow a tranché : direction la technologie LiFePO4 (LFP), plus robuste. Résultat ? 4 000 cycles avant la même usure. Une durée de vie multipliée par cinq.

L’autre irritant majeur concernait la gestion de l’eau. Les utilisateurs se retrouvaient souvent avec un appareil qui s’arrêtait brutalement, le réservoir de condensation plein, sans prévenir. Le Wave 3 intègre désormais un système d’alerte par application et surtout, une pompe manuelle pour évacuer l’eau d’un simple bouton. Fini les démontages en urgence.

La marque s’est aussi attaquée aux performances thermiques. Avec 6 100 BTU en refroidissement (contre 5 100 pour le Wave 2), l’appareil gagne enfin en efficacité. En pratique, cela signifie 8°C de moins en 15 minutes dans une pièce de 16 m². Suffisant pour transformer une serre étouffante en espace habitable.

L’intelligence artificielle au service du quotidien

Les ingénieurs ont ajouté un mode « Pet Care », fruit d’une observation simple : nombreux sont ceux qui utilisent leurs climatiseurs nomades pour protéger leurs animaux dans les voitures. Le système surveille désormais la température automatiquement et refroidit l’habitacle dès que le seuil de 25°C est franchi. Une notification arrive immédiatement sur le smartphone du propriétaire.

Le mode automatique, lui, jongle entre chauffage et refroidissement selon les besoins. L’utilisateur règle sa température de confort (entre 16 et 30°C), l’appareil se charge du reste. Une simplicité bienvenue quand on n’a pas envie de jongler entre plusieurs applications.

Pour les environnements humides, un mode déshumidification fait son apparition. Particulièrement utile dans les camping-cars et abris de jardin où l’humidité s’accumule rapidement. EcoFlow a pensé aux détails qui comptent.

Quatre façons de recharger, une seule contrainte

La liberté énergétique du Wave 3 s’exprime à travers ses multiples options de charge. Secteur classique, solaire (jusqu’à 400 watts), voiture 12V/24V, ou connexion aux stations d’alimentation EcoFlow. La recharge combinée secteur/solaire permet d’atteindre 100 % en 75 minutes.

La batterie de 1 024 Wh offre jusqu’à 8 heures d’autonomie en mode économique. De quoi passer une nuit entière au frais sans brancher l’appareil. Cette batterie modulaire de 9,7 kg se détache facilement pour le transport ou la recharge séparée.

Seule ombre au tableau : le câble d’alimentation reste fixé à l’appareil, une obligation réglementaire européenne selon EcoFlow.

À 899 euros (1 499 euros avec la batterie), le Wave 3 s’adresse aux nomades fortunés, aux propriétaires de camping-cars, mais aussi aux travailleurs indépendants qui aménagent leurs espaces. Notez que la promotion de lancement (-100 euros jusqu’à fin août 2025) rend l’investissement plus accessible.