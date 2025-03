GeForce RTX 50 : Nvidia règle enfin le problème qui agaçait tous les utilisateurs

Nvidia vient de publier un nouveau correctif pour résoudre les problèmes d’écrans noirs liés à l’utilisation des nouvelles GPU RTX 50.

Attendues en grandes pompes, les dernières cartes graphiques de Nvidia ont rencontré plusieurs problèmes lors de leur lancement. Entre une faible disponibilité et une demande toujours plus importante, les GPU de la série RTX 50 ont également pu compter sur des problèmes techniques provoquant des pertes de performances. Se sont rajoutés à ces derniers, un problème spécifique provoquant des écrans noirs pour les GPU RTX 5080 et 5090. Heureusement, un nouveau correctif devrait résoudre la situation.

Des corrections en série

La dernière version du pilote (v572.75) de Nvidia devrait corriger deux types de problèmes. Le premier concernerait uniquement les GeForce RTX 5080 /RTX 5090, où les GPU overclockés ne fonctionneraient pas à leur plein potentiel lors d’un redémarrage du système, indiquent WCCFTech. Un problème qui aurait été uniquement identifié en interne par Nvidia.

L’autre souci, lui, aurait été remonté par des utilisateurs et concernerait un phénomène d’écrans noirs qui apparaîtraient entre autres au démarrage du PC. La société en est pour le moment à son cinquième correctif sur le sujet et n’a pas précisé si ce problème pouvait toucher d’autres séries.

La mise à jour est disponible depuis le 8 mars sur l’application GeForce et peut-être directement téléchargée depuis la page d’assistance de Nvidia. En espérant que cette fois-ci, soit la bonne.