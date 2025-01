Nvidia RTX 50 : pourquoi il sera compliqué de s’en acheter une au tarif minimum conseillé

Les prix avantageux des prochaines cartes graphiques « Founders Edition » de Nvidia vous ont-ils fait rêver ? Le retour à la réalité s’annonce brutal lorsque les fabricants tiers lanceront leurs propres versions des RTX 50, car des stocks réduits et des marges faibles seraient synonymes de tarifs beaucoup plus élevés qu’annoncés.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Depuis quelques années, le passage à la caisse au moment d’acheter une carte graphique neuve est assez douloureux. Les prix de ces composants ont explosé, en raison notamment de stocks trop peu importants face à une demande croissante, alimentée par les obsessions des crypto-enthousiastes et autres prosélytes de l’intelligence artificielle.

C’est pourquoi, lorsque la firme au logo vert nous a dévoilé les tarifs de ses prochaines cartes graphiques lors du CES 2025, un vent d’espoir a soufflé sur la communauté des gamers PC. En effet, les RTX 50 affichent des prix conseillés (MSRP) très avantageux, surtout pour la RTX 5070, promettant des performances analogues à la RTX 4090 pour 549 euros au lieu de 1599 euros.

Pour aller plus loin

Nvidia officialise les RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti et RTX 5070 : résumé des annonces IA, robots, voitures et GPU

Mais voilà, la réalité s’annonce un peu moins sympathique. En effet, si nous vous avions déjà prévenu que ces prix bas ne le resteraient logiquement pas une fois les GPU dans les rayons, de nouveaux éléments viennent empirer ces prévisions, notamment sur le site chinois Chiphell.

Des stocks limités et des marges faibles

Dans un fil de discussion, les utilisateurs mentionnent des marges notoirement faibles pour les partenaires de Nvidia. Asus, MSI, Gigabyte et compagnie devront ainsi afficher des tarifs nettement plus élevés que ceux promis par la firme au logo vert. Reste à voir si les différences de prix seront plus importantes que d’habitude.

Bonne chance donc pour se procurer, en France, une RTX 5070 à 649 euros, une RTX 5070 Ti à 884 euros, ou encore une RTX 5080 à 1 179 euros. Les versions « Founders Edition » de Nvidia sont évidemment déjà en rupture de stock, et les scalpers se chargent de faire monter leurs prix autant que possible. Sur Chiphell, on n’hésite pas à qualifier de « charitables » les prix présentés au CES.

2025 ne s’annonce donc pas plus avantageuse que les années précédentes pour celles et ceux qui souhaitent monter un PC équipé du nec plus ultra du moment. Le marché de l’occasion restera ainsi populaire, et la tentation de se diriger vers des GPU d’AMD toujours plus forte.

Pour aller plus loin

RX 9070 et FSR 4 : voici les nouvelles armes d’AMD face à NVIDIA