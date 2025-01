Chauffage plus malin et interface plus pratique : 2 idées de Leroy Merlin pour votre facture d’électricité

Leroy Merlin dégaine deux nouveautés pour son application Enki permettant de gérer votre maison connectée. On découvre ainsi une configuration plus personnalisée de votre chauffage pour faire des économies et une interface mieux pensée.

Thermostat Sedea (compatible avec Enki) // Source : Leroy Merlin

Leroy Merlin continue sur sa lancée pour vous aider à réduire vos factures d’électricité. Le géant français avait déjà dégainé un coach énergie dans son application Enki dans le cadre d’une grosse refonte du service et de ses infrastructures en coulisses. Le voilà qui revient à la charge avec deux nouveautés, toujours avec cette même promesse d’optimiser votre gestion des dépenses énergétiques.

Ainsi, l’application Enki de Leroy Merlin propose désormais :

d’un assistant à la configuration de votre chauffage ;

d’une présentation plus claire des données importantes de votre maison via le coach énergie.

5 minutes pour configurer votre chauffage

Le principe le plus élémentaire pour économiser sur le chauffage et d’activer celui-ci uniquement quand c’est nécessaire. Autrement dit, quand il n’y a personne à la maison, il n’y a, a priori, pas besoin de la chauffer.

Tête thermostatique Sedea (compatible avec Enki) // Source : Leroy Merlin

À cet égard, l’application Enki proposait déjà un planning par défaut que l’utilisateur pouvait ensuite personnaliser en ajoutant des créneaux particuliers pour que l’activation du chauffage coïncide bien avec ses besoins au quotidien.

Toutefois, le nouvel « Assistant de Configuration du chauffage » veut aller un cran plus loin. Il va ainsi définir pour vous un planning par défaut aussi finement que possible adapté à vos habitudes.

Pour ce faire, l’application Enki vous proposera de répondre à un formulaire portant sur le déroulé classique de vos journées. Quelle est votre heure de lever et de coucher ? Rentrez-vous à la maison entre midi et deux ? Quelles sont vos journées de télétravail ? Avez-vous des consignes particulières à indiquer ?

Les responsables d’Enki expliquent que le formulaire nécessite à peine cinq minutes de votre temps. La promesse au bout est de concevoir un planning d’activation du chauffage qui soit le plus efficace possible. Il est même possible de configurer plusieurs agendas si vos besoins sont susceptibles de changer d’une semaine à l’autre.

Cet assistant de configuration est donc censé faire en sorte de minimiser le temps que vous aurez à passer sur la programmation de votre chauffage, même si vous gardez évidemment la main pour personnaliser le planning.

Un coach énergie plus pratique

L’autre nouveauté déployée par Leroy Merlin relève plus de l’ergonomie. Le fameux coach énergie a droit à une petite réorganisation pour être plus facile à utiliser.

Pour rappel, le coach énergie s’appuie sur les données relevées via votre compteur Linky et les différents appareils connectés compatibles Enki pour surveiller plusieurs données clés de votre domicile et vous alerter en cas d’anomalie (surconsommation, humidité, etc.).

Jusqu’ici, ledit coach se présentait sous la forme d’une seule page regroupant toutes les informations. Or, Leroy Merlin déploie une nouvelle interface pour classer ces données en trois onglets distincts :

Synthèse ;

Consommation ;

Santé.

Synthèse

La page Synthèse offre une vue d’ensemble concise de l’état de santé de votre domicile et de votre consommation énergétique. C’est aussi là que vous pourrez voir une comparaison de votre consommation par rapport à la moyenne d’autres foyers similaires au vôtre.

À partir de courant février, vous aurez aussi accès à quelques données météorologiques locales pour observer leur impact sur vos habitudes de consommation.

Consommation

Sur l’onglet Consommation, vous retrouverez des informations plus détaillées sur… la consommation énergétique. Pas de surprise. Les données affichées porteront à la fois sur chaque appareil connectés à Enki et sur votre maison dans sa globalité.

Vous pouvez trier les informations par appareils ou par pièce et accéder à des statistiques journalières, hebdomadaires, mensuelles et même annuelles. C’est dans cette rubrique que vous pourrez aussi consulter un graphique de votre consommation associé à une courbe des températures extérieures (la courbe s’affichera à partir de février 2025). Là encore, cela permet de mettre en perspective vos habitudes.

Santé

Enfin, l’onglet Santé donne des informations permettant de surveiller ce que Leroy Merlin appelle la santé de votre maison. C’est ici que vous retrouverez les données concernant la qualité de l’air ou l’humidité de votre foyer, pièce par pièce.

C’est également sur cette page qu’Enki pourra afficher ses alertes en cas de soucis pour que vous puissiez rectifier le tir.

À noter que Leroy Merlin se garde la possibilité de déployer d’autres onglets de la sorte pour continuer de proposer plus de granularité à ses utilisateurs.

