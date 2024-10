Leroy Merlin dégaine un « coach énergie » : une solution pour réduire votre facture d’électricité

Leroy Merlin fait évoluer sa solution Enki pour la maison connectée et propose notamment une grosse mise à jour de l’application mobile qui accueille un coach énergie pour réduire votre consommation d’énergie.

La nouvelle application Enki promet d’aider à réduire votre consommation énergétique // Source : Leroy Merlin

Plus pratique et plus efficace pour dépenser moins. Voilà, dans les grandes lignes, ce que l’on peut retenir des annonces de Leroy Merlin au sujet de sa plateforme Enki dédiée à la maison connectée.

Le groupe français met donc en avant une grosse mise à jour pour son application Enki sur Android et iOS et insiste sur les économies que pourront faire les utilisateurs sur leur consommation d’énergie. Comptez d’ailleurs sur l’arrivée d’un « coach énergie ».

L’application Enki fait peau neuve

L’application Enki de Leroy Merlin se refait donc une beauté avec un nouveau design où la firme met en avant une esthétique plus soignée et un bouton d’aide accessible sur chaque page de l’app.

Application Enki // Source : Leroy Merlin

Surtout, l’accès à différents niveaux de réglages pour chaque appareil connecté de votre maison se veut simplifié et plus personnalisable. Vous pouvez ainsi créer des modes de chauffage pour avoir toujours la température idéale selon que vous soyez en train de travailler, devant un film, en train de dormir la nuit ou à l’extérieur de la maison.

Il est également possible de créer ce que Leroy Merlin appelle des scénarios. C’est-à-dire une liste d’actions à réaliser après un événement déclencheur. Exemple : allumer la lumière si un mouvement est détecté la nuit.

Rappelons au passage qu’Enki est une solution développée depuis sept ans par Leroy Merlin. L’enseigne affirme avoir réalisé, en coulisses, un gros travail sur la plateforme technique pour la rendre plus efficace, plus apte à être déployée à grande échelle et plus en capacité d’intégrer de nouveaux appareils dans l’écosystème.

La refonte de l’application reste cependant la partie la plus visible de ces évolutions pour le grand public.

Le coach énergie pour réduire la facture d’électricité

Cette mise à jour de l’application s’accompagne d’une nouveauté dont Leroy Merlin semble particulièrement fier : le coach énergie. Il s’agit d’une fonction pensée pour suivre la santé de votre maison.

En étant connecté à votre compteur Linky et à des appareils tels que des thermomètres, le coach pourra fournir des alertes et des conseils lorsqu’il détectera une anomalie quelque part dans votre foyer. Qu’il s’agisse d’un appareil consommant trop d’électricité, d’une pièce surchauffée ou trop humide, vous serez averti.

Le coach analyse la consommation du foyer et peut tenter d’identifier les appareils énergivores. Pour le chauffage, le coach pourra vous aider à « optimiser la programmation« . L’objectif : réduire la consommation et donc les coûts.

Application Enki // Source : Leroy Merlin Application Enki // Source : Leroy Merlin

Leroy Merlin promet ainsi qu’en étant mieux informé sur votre maison, vous serez en mesure de contrôler agilement vos consommations. L’objectif à la fin étant évidemment d’alléger votre facture d’énergie.

Les nouveaux produits compatibles Enki chez Leroy Merlin

Cette évolution d’Enki s’accompagne de nouveaux produits qui ont été lancés dans les dernières semaines et qui ont l’occasion d’être mis en avant.

La gamme d’objets connectés Sedea compatibles avec Enki // Source : Leroy Merlin

Notez d’ailleurs que Leroy Merlin reste encore timide sur le protocole Matter. La firme argue en effet que les usages convergent vers les standards Zigbee et Wi-Fi. Un constat que l’entreprise partage avec Netatmo et Nanoleaf.

Parmi les produits mis en lumière, on trouve des appareils de la marque Sedea et Lexar.

Source : Leroy Merlin Source : Leroy Merlin Source : Leroy Merlin

Un thermostat connecté à 39,90 euros ;

une tête thermostatique connectée à 39,90 euros ;

un thermomètre connecté à 9,90 euros ;

un détecteur 4-en-1 (température, humidité, luminosité, mouvement) à 25,90 euros ;

un interrupteur sans fil connecté à 39,90 euros ;

un interrupteur pour volets roulants connecté à 59,90 euros ;

une prise connectée à 39,90 euros ;

une sortie de câble connectée à 49,90 euros ;

une borne de recharge connectée pour voiture électrique à 799 euros.

Précisons qu’une partie des produits compatibles avec Enki s’appuient uniquement sur le protocole Zigbee. Pour ces derniers, il faudra utiliser une box Enki (la plus récente s’appelle Enki Connect).

Lorsque c’est le cas, l’emballage du produit le précise bien avec une mention « nécessite une box Enki ».

L’emballage de ce thermostat connecté précise qu’il faut une box Enki pour s’en servir. // Source : Frandroid

