Auchan, Décathlon et Leroy Merlin lancent « Le Plein » : des milliers de bornes de recharge pour voitures électrique

Les trois mastodontes de la galaxie Mulliez ont annoncé la création de leur propre marque de bornes de recharge baptisée « Le Plein ». 5 000 de ces bornes vont bientôt équipées les parkings de 350 magasins en France.

Vous connaissez sans doute l’adage « on n’est jamais mieux servi que par soi-même ». C’est sans doute ce que s’est dit la famille Mulliez, à la tête des magasins Auchan, Décathlon et Leroy Merlin pour le déploiement de bornes de recharge pour voitures électriques sur ses parkings.

Si la plupart des magasins en France sont équipés de bornes de recharge venant d’opérateurs externes, le groupe Mulliez a décidé de lancer sa propre marque de bornes. Elle s’appellera tout simplement « Le Plein », et permettront justement de faire le plein d’électrons pendant que les clients font leur course.

Faciliter la recharge au quotidien

Avec l’augmentation du nombre de voitures électriques en circulation en France, posséder des bornes de recharge près des enseignes commerciales s’avère être un atout, même si la France est particulièrement bien fournie en la matière avec environ 150 000 bornes publics à disposition sur le territoire d’après le dernier baromètre.

Mais quelle est l’expérience du groupe Mulliez dans la recharge pour voiture électrique ? Pas grand-chose certainement, c’est pourquoi les enseignes du groupe se sont associées à Voltalia. L’entreprise va s’occuper de l’installation et de l’exploitation de bornes sur plus de 350 parkings en France.

5 000 points de recharge seront à disposition d’ici fin 2028. Les premières installations débuteront dans le courant de l’année 2025.

Jusqu’à trois puissances de recharge proposées

10 sites pilotes ont déjà été déployés ou sont en cours de déploiement sur des parkings et trois niveaux de puissance de charge sont prévus. Ceux-ci n’ont pas été détaillés, mais nous imaginons bien des puissances comprises entre 22 kW pour le tarif d’entrée de gamme, 50 kW pour le milieu de gamme et jusqu’à 100 kW, voire plus, pour la formule haut de gamme.

À Mérignac, Decathlon réalise déjà un essai avec Electra, sous le nom Le Plein, avec des bornes 11 et 25 kW et des tarifs de 0,29 et 0,43 euro. Avec 10 % de réduction pour les clients Decathlon.

Les clients pourront se connecter en utilisant l’application ou la carte RFID Le Plein. Ils pourront aussi profiter à chaque recharge d’une réduction supplémentaire sur le prix de la recharge et d’avantages fidélité propres à chaque enseigne.

Par exemple, chez Auchan, les clients peuvent bénéficier de deux heures de recharge lente créditées sur leur cagnotte.