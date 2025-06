Après un coup de rabot sur la rentabilité des panneaux solaires en mars 2025, le 1er septembre 2025 marquera un nouveau tournant en France. Certains panneaux et batteries solaires deviendront bien moins intéressants financièrement à partir de cette date.

Anker Solix Solarbank 3 Pro

À partir du 1er septembre 2025, la norme électrique NF C 15‑100 sera renforcée : toute production électrique via une prise classique sera interdite. Les kits solaires plug & play, ainsi que leurs batteries associées, devront respecter une nouvelle limite stricte, sous peine de non‑conformité.

Les kits plug & play : de la magie ?

Si vous ne connaissez pas les kits solaires plug & play, un petit rappel s’impose : il s’agit de panneaux solaires, qui viennent directement se brancher sur une prise électrique classique d’une maison. Pas besoin d’installation complexe : on les pose au sol ou sur un balcon ou un mur, on les branche, et l’électricité produite est directement renvoyée dans le réseau électrique de la maison.

Certains systèmes vont encore plus loin, grâce à des batteries de stockage, les fameuses batteries solaires. Les panneaux solaires sont dans ce cas relié à la batterie, et c’est cette dernière qui est reliée à une prise domestique. On appelle ça les batteries solaires plug & play.

Panneau photovaoltaïque Sunethic 400 watts // Source : Vincent Sergère pour Frandroid

Ce type d’installation est moins onéreuse que les “vraies” installations solaires, car on peut se passer de l’intervention d’un professionnel. Du moment de respecter les règles électriques en vigueur en France.

L’évolution de la norme

Et justement, la version actualisée de la NF C 15‑100 introduit une phrase qui ne passe pas inaperçu : « Un générateur d’énergie électrique ne doit pas être connecté à un circuit terminal par le moyen d’un socle de prise ou d’une fiche ». On pourrait penser que ce passage vise directement les stations solaires mobiles (plug & play).

Pourtant, selon Richard Loyen, d’Enerplan, cité par UFC Que Choisir, ce passage de la norme ne concerne pas les matériels mobiles, mais uniquement les équipements conçus pour intégration fixe dans un circuit domestique. Autrement dit, un plug & play reste officiellement hors champ de cette nouvelle interdiction. Mais dans les faits, il doit répondre à de nouvelles exigences.

La limite des 900 watts

En parallèle, les acteurs du secteur (notamment via le guide du SER et d’Enerplan) rappellent que la puissance maximale d’une installation solaire reliée à une prise ne doit pas dépasser 900 VA (soit environ 900 Wc), voire même 350 VA (soit environ 350 Wc) selon si la prise est reliée au disjoncteur avec un câble de 2,5mm2 ou 1,5mm2.

Dit autrement, on ne peut pas brancher des panneaux solaires dont la puissance dépasserait 900 Wc sur une prise électrique reliée au tableau par un câble de 2,5mm2 de section.

Extrait du guide

Cette restriction n’est pas nouvelle, mais son impact se renforce avec la mise en lumière de cette nouvelle norme. Zendure a déjà anticipé la mesure en bridant très récemment ses onduleurs à 900 watts alors qu’ils sont capables de monter à 1 200 watts. Résultat : la production solaire maximale réelle devient limitée, donc forcément moins rentable.

La limite de 900 watts suffit toutefois pour des petites installations, avec par exemple deux panneaux de 450 watts-crête chacun. Mais ce type d’installation trouve rapidement ses limites : elle permet uniquement de réduire une petite partie de sa facture d’électricité mensuelle.

Heureusement, il existe deux moyens de contourner cette limite : le premier, c’est en prouvant à Zendure que l’installation n’est pas réalisée sur une prise électrique, mais directement au tableau avec une ligne électrique dédiée. Dans ce cas-là, l’onduleur récupère sa pleine puissance.

L’autre solution, c’est en installant différents systèmes solaires sur différentes lignes électriques de la maison. Si vous avez par exemple, deux prises électriques à l’extérieur, et que chacune est reliée à une ligne électrique différente au tableau électrique (avec deux disjoncteurs différents).

SolarFlow 800 // Source : Zendure

Dans ce cas, il est possible d’avoir 2 x 900 watts par exemple. Mais attention, car d’autres risques subsistent dans ce cas-là, avec un dépassement d’intensité au niveau des interrupteurs différentiels, qui pourraient alors ne plus protéger l’installation électrique de la maison en cas de dysfonctionnement. On parle ici de risques d’électrocution ou d’incendies.

Enfin, la seconde solution, c’est une installation directement reliée au tableau électrique, sans passer par des prises électriques, mais par l’intermédiaire de lignes dédiées via des disjoncteurs. Ces systèmes, plus chers à l’installation, continueront à bénéficier d’une puissance plus élevée puisqu’ils ne sont pas soumis à cette limite de 900 watts.

Ce qu’il faut retenir

Ce qu’il faut retenir, c’est que dans tous les cas, les systèmes solaires plug & play, avec ou sans batteries, vont devenir moins intéressants financièrement dans les prochaines semaines à cause de leur bridage à 900 watts. Suffisant pour réduire un peu sa facture d’électricité, mais pas assez pour passer sur de l’autoconsommation optimale.

La rentabilité des installations solaires avait déjà diminué en France suite à l’arrêté S21 qui avait divisé par trois les tarifs de rachat par EDF de la production solaire excédentaire des particuliers. La rentabilité des systèmes plug & play va donc prendre un nouveau coup en France.