Tesla va enfin lancer sa batterie solaire en France : bonne nouvelle pour la rentabilité des panneaux photovoltaïques

La fameuse batterie de Tesla, la Powerwall, devrait bientôt faire son arrivée en France. Deux indices ne laissent pas de place au doute pour cette batterie de stockage amie des installations photovoltaïques.

Tesla Powerwall // Source : Tesla

Dix ans. C’est le temps qu’il aura fallu patienter pour que le Powerwall de Tesla, sa batterie domestique, entrevoit une commercialisation en France. Une arrivée encore officieuse, mais de moins en moins discrète.

Depuis quelques jours, un formulaire d’inscription destiné aux installateurs partenaires est apparu sur le site français de Tesla Energy, relayé par le compte X (ex-Twitter) Tesla Energy. Signe clair d’une volonté de structurer un réseau local, préalable indispensable à toute ambition commerciale sérieuse.

Et ce n’est pas tout : la marque américaine exposera le Powerwall à VivaTech, du 11 au 14 juin à Paris comme indiqué dans un communiqué de presse reçu par la rédaction de Frandroid. Une première apparition publique dans l’Hexagone, qui ne doit rien au hasard.

Une commercialisation qui se dessine

Ce déploiement était attendu de longue date. Le Powerwall est déjà vendu dans plusieurs pays européens (notamment Allemagne, Espagne, Italie) à un tarif d’environ 7000 euros, auquel il faut ajouter les frais d’installation.

Sa promesse : stocker l’électricité photovoltaïque (ou du réseau) pour alimenter un foyer la nuit ou en cas de coupure ou pour réduire sa dépendance au réseau. Un onduleur intégré, une capacité de 13,5 kWh, une compatibilité avec les installations solaires en autoconsommation… le Powerwall coche toutes les cases, surtout depuis l’arrêté S21 en France qui réduit fortement l’intérêt financier d’une installation solaire sans batterie.

Mais jusqu’ici, la France était boudée. Manque de partenaires, flou réglementaire, arbitrages internes ? Tesla n’avait jamais officiellement donné de raison. Pourtant, sur le papier, le produit est taillé pour un marché français en pleine explosion solaire, avec un nombre record d’installations photovoltaïques en résidentiel.

Tesla veut peser dans l’énergie, pas seulement sur les routes

L’arrivée du Powerwall s’inscrit dans une stratégie plus globale de Tesla Energy en France. L’entreprise est notamment partenaire de TagEnergy pour le plus grand projet de stockage d’électricité du pays à Cernay-lès-Reims, avec une batterie géante de 240 MW (puissnce) / 480 MWh (capacité de stockage) attendue fin 2025. L’approche est claire : investir à la fois dans le B2B et le résidentiel.

En exposant le Powerwall à VivaTech, Tesla cherche à susciter l’intérêt du public, des pros et probablement des futurs installateurs. Reste à connaître le calendrier exact et les conditions de distribution : vente directe ou via des partenaires ? Accompagnement clé en main ? Rien n’a encore filtré.

Le Powerwall de Tesla arrive dans un marché de plus en plus concurentiel. On avait notamment pu voir au CES la batterie EnergyPro 6K de Bluetti qui devrait bientôt arriver en France. Ou encore les solutions plug and play, comme celle d’Anker.