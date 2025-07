Grok débarque dans les Tesla : tout ce qu’il faut savoir sur ce nouvel assistant vocal

Elon Musk vient d’annoncer que Grok, l’IA de xAI, arrivera dans les Tesla « au plus tard la semaine prochaine« .

On s’y attendait, il y avait quelques indices, Elon Musk vient d’annoncer sur X que Grok, le chatbot de xAI, arrivera « très bientôt » dans les Tesla.

« Au plus tard la semaine prochaine« , a-t-il précisé jeudi matin. Cette annonce intervient juste après le lancement de Grok 4, et alors que le chatbot a été temporairement désactivé mercredi car il était devenu antisémite. Pas le meilleur timing pour une intégration automobile.

Grok Télécharger gratuitement

Cette annonce ressemble à du Elon Musk tout craché : impulsive, sur X, et probablement pas coordonnée avec ses équipes.

Mercredi, il avait passé une heure à présenter Grok 4 sans mentionner Tesla, ce qui avait fait tiquer les fans. Le lendemain matin, hop, annonce surprise sur X.

Jusqu’à 31 % de remise chez Dyson Ventilateurs, aspirateurs, appareils de coiffure… Les soldes Dyson sont lancées ! L’aspirateur V15 Detect Absolute est en promotion à 649 €, avec une station d’accueil offerte d’une valeur de 125 €.

Reste à voir si « la semaine prochaine » d’Elon Musk sera respectée. On connaît la relation compliquée du milliardaire avec les délais : « bientôt » peut signifier des mois, voire des années dans l’univers Tesla. Mais cette fois, des indices techniques suggèrent que c’est peut-être sérieux.

Des « personnalités » Grok déjà dans le code

Un hacker surnommé « green » a fouillé dans le firmware Tesla la semaine dernière et a découvert des trucs intéressants. Les conducteurs pourront choisir entre plusieurs « personnalités » Grok, dont certaines sont NSFW (pas safe pour le boulot). Le choix semble large : argumentative, conspirationniste, enfantine, sexy, thérapeute, déjantée…

En gros, vous pourrez choisir si vous voulez un assistant poli, rebelle, ou carrément provocateur.

Selon les trouvailles de « green », Grok ne sera disponible que sur les véhicules récents équipés du MCU 3. L’IA demande de la puissance de calcul, et les anciennes Tesla n’auraient pas les ressources nécessaires.

Un meilleur assistant vocal ? Facile

Dans une voiture, l’IA doit être utile, réactive, et surtout ne pas distraire le conducteur avec des réponses inappropriées.

Avec cette intégration, Tesla rattrapera sans doute son retard sur l’IA embarquée. L’assistant vocal actuel des Tesla est franchement décevant comparé à Google Assistant ou même Siri.

Pire encore face aux constructeurs chinois comme BYD, Xpeng ou Nio, qui proposent des assistants conversationnels bluffants depuis des années. En Chine, parler à sa voiture de façon naturelle est devenu normal, alors que Tesla galère encore avec les commandes vocales basiques.

BMW, Mercedes, et d’autres européens ont aussi des assistants vocaux plus avancés. Google et Amazon poussent leurs solutions dans l’automobile. Tesla ne pouvait plus rester à la traîne avec son système vocal préhistorique.