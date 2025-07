Tesla officialise enfin la Model YL : pourquoi elle est encore plus pratique que la Model Y

Tesla vient d’officialiser la Model YL en Chine. Une Model Y rallongée, avec six places et plus d’espace à l’intérieur. Voici tout ce qu’on sait pour le moment.

Tesla vient de confirmer sur Weibo l’arrivée d’une nouvelle déclinaison de son SUV vedette : la Model YL, une version allongée et à six places destinée au marché chinois du Model Y que l’on connaît bien.

Un simple post publié sur Weibo suffit à officialiser la manœuvre : deux photos, une silhouette familière (mais rallongée), et cette promesse : “on se voit à l’automne ».

Mais derrière cette communication minimaliste, on retrouve comme souvent en Chine un autre canal bien plus riche en informations : les fichiers d’homologation du ministère de l’Industrie (MIIT), accessibles publiquement et scrutés de près par les spécialistes. Grâce à eux, on sait déjà presque tout de cette Model YL comme le relaye CarNewsChina. Et ce n’est pas un simple restylage.

UneModel Y XXL, mais pas démesurée

La lettre L, on l’avait déjà vue chez d’autres constructeurs pour désigner les versions « longues » de modèles premium. Chez Tesla, c’est désormais un fait : la Model Y s’allonge, s’élargit intérieurement et gagne une troisième rangée de sièges.

Voici les dimensions, mises en perspective avec la version cinq places actuellement vendue :

Version Longueur Largeur Hauteur Empattement Model Y (5 places) 4 797 mm 1 920 mm 1 624 mm 2 890 mm Model YL (6 places) 4 976 mm 1 920 mm 1 668 mm 3 040 mm

Avec 179 mm de plus en longueur, 44 mm en hauteur et 150 mm de plus entre les essieux, la Model Y L devient un SUV familial assumé. Pas au point de concurrencer un Model X, mais suffisant pour y glisser deux sièges supplémentaires sans faire de compromis rédhibitoires sur l’habitabilité centrale ou le coffre.

En Chine, où les SUV six ou sept places sont de plus en plus prisées, c’est un positionnement stratégique. Et Tesla y répond sans révolutionner sa plateforme.

Six places, deux moteurs, et 456 chevaux sous le capot

Côté technique, les documents du MIIT confirment que cette version longue disposera deux moteurs électriques, un à l’avant de 142 kW, et un à l’arrière de 198 kW, soit une puissance combinée de 340 kW (456 chevaux). De quoi maintenir le tempérament dynamique de la Model Y, même avec un allongement notable.

La batterie est fournie par LG, mais sa capacité exacte n’est pas encore connue. On peut raisonnablement s’attendre à une chimie NCM (nickel-manganèse-cobalt) similaire à celles déjà utilisées sur les Model Y Grande Autonomie. La grande question reste de savoir si la capacité a été augmentée pour une meilleure autonomie.

Mais ce n’est pas sûr, car côté masse, la fiche indique 2 008 kg à vide : un chiffre très contenu pour un SUV électrique six places à double motorisation. À titre de comparaison, il faut compter 1 997 kg pour la version à transmission intégrale de la Model Y. Ce qui nous fait dire que la capacité de la batterie n’est pas en hausse, autour de 80 kWh pour environ 600 km d’autonomie WLTP.

Tesla continue donc à faire la différence sur le poids, un facteur déterminant pour la dynamique comme pour l’autonomie, même si la consommation n’est pas encore précisée.

Pourquoi cette version existe (et pourquoi maintenant)

Cette Model Y L n’arrive pas par hasard. Sur le marché chinois, Tesla voit sa domination historique peu à peu grignotée par des marques locales de plus en plus agressives. Notamment Li Auto, Xiaomi, Onvo (la nouvelle marque familiale de Nio), ou encore BYD. Or, tous ces acteurs ont un point commun : ils proposent des SUV familiaux spacieux, souvent avec six ou sept places, et un sens du confort poussé.

Face à cette offensive domestique, Tesla ne pouvait plus se contenter de ses déclinaisons actuelles. L’objectif ici est double : rester compétitif sur le segment familial et faire durer la vie commerciale du Model Y, en attendant une potentielle nouvelle plateforme plus flexible.

À quoi ressemblera l’intérieur ?

Évidemment, l’homologation ne dévoile pas encore les images de l’intérieur. Mais plusieurs éléments permettent d’anticiper : la Model Y L restera une six places avec une configuration 2 + 2 + 2, vraisemblablement avec des sièges centraux indépendants (et non une banquette), dans un format proche de ce qu’on retrouve sur les monospaces premium type Lexus LM ou Zeekr 009.

Le 3ème rang de l’actuelle Model Y

Quant au reste de la dotation, il y a fort à parier qu’elle s’alignera sur les Model Y Dual Motor déjà vendues en Chine, voire avec quelques bonus : écrans arrière ou raffinement accru. On aperçoit sur les photos des appuis-tête à l’avant qui semblent plus rembourrés que sur l’actuelle Model Y.

Lancement à l’automne, pour la Chine seulement ?

Tesla a été clair : la Model Y L arrivera « dans l’automne doré », soit entre septembre et novembre 2025. Elle sera produite localement à la Gigafactory de Shanghai et sûrement réservée au marché chinois. Du moins dans un premier temps.

Est-ce qu’on verra cette déclinaison débarquer en Europe ou aux États-Unis ? Rien n’est exclu. Plusieurs indices, comme des références à une version six places dans les fichiers firmware des Tesla, laissent penser que le constructeur prépare une internationalisation.

L’autre grande question, c’est de savoir si la version 7 places de la Tesla Model Y classique reviendra au catalogue, comme c’était le cas avant le restylage. Ou si, cette version allongée, existera en version 7 places.