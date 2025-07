Tesla vient de présenter sa première station de recharge rapide indépendante du réseau électrique et uniquement alimentée via des panneaux solaires. Le nom de ce projet : Tesla Oasis, avec 168 bornes de recharge ultra-rapide.

Malgré le report de son projet de voiture électrique réellement abordable (qui devait être présenté fin juin 2025), Tesla nous présente à la place le « Project Oasis », une gigantesque station de Superchargeurs implantée à Lost Hills, en Californie.

Ce site, déjà opérationnel avec 84 bornes de recharge, se distingue par une particularité intéressante : il fonctionne exclusivement grâce à l’énergie solaire et, selon Tesla, n’est pas relié au réseau électrique.

À terme, d’ici la fin de l’année, la station comptera 168 Superchargeurs, devenant ainsi la plus grande station de recharge Tesla au monde, et un exemple concret de ce à quoi pourrait ressembler un site de recharge entièrement décarboné et indépendant du réseau.

Un projet stratégique dans un contexte politique tendu

L’ouverture du « Project Oasis » intervient à la croisée des chemins, juste avant le week-end du 4 juillet, alors que l’administration Trump vient d’adopter le « One Big Beautiful Bill », une loi supprimant les aides fiscales en faveur des énergies propres, notamment pour les véhicules électriques et l’énergie solaire.

Malgré les licenciements importants dans l’équipe en charge du développement du réseau de recharge en 2024, Tesla poursuit ses avancées dans le domaine. Et dans cette région californienne baignée de soleil, l’entreprise exploite au maximum le potentiel solaire.

Toutes les ombrières au-dessus des places de stationnement sont équipées de panneaux solaires, complétés par une vaste ferme solaire attenante. L’ensemble génère environ 11 MW d’énergie, stockée dans dix Megapacks, des batteries stationnaires conçues par Tesla. Chacune de ces unités possède une capacité de 3,9 MWh, soit un total d’environ 39 MWh, de quoi assurer plusieurs centaines de sessions de recharge par jour en toute autonomie et sans émission.

Pour l’heure, les 84 bornes ouvertes fonctionnent uniquement grâce à cette production solaire. Cependant, des interrogations subsistent quant à l’autonomie complète des 168 bornes futures. Un membre de la communauté Tesla Owners of Silicon Valley a indiqué sur Instagram qu’une petite connexion au réseau d’1,5 MW existait, bien qu’elle soit largement inférieure à la production des panneaux solaires présents.

En principe, la station pourrait ainsi rester opérationnelle même en cas de coupure de courant généralisée. Le choix de l’indépendance vis-à-vis du réseau semble également avoir facilité les démarches administratives.

Tesla a d’ailleurs précisé que le « Project Oasis » avait été achevé en seulement huit mois, un délai ultra court dans le secteur de la recharge, où les chantiers peuvent parfois s’étaler sur plusieurs années.

Un record bientôt battu

Actuellement, la plus grande station Supercharger des États-Unis est située à Barstow, en Californie, avec 120 bornes. Mais elle sera rapidement détrônée par le site de Lost Hills. Autre détail pratique : le « Project Oasis » comprend également une douzaine d’emplacements “pull-through” qui permettent aux conducteurs tractant une remorque de se recharger sans devoir la décrocher.

Ce nouveau site vient renforcer un réseau déjà conséquent. Tesla compte près de 2 700 stations de Superchargeurs aux États-Unis, totalisant environ 32 000 bornes. Malgré les récentes turbulences internes et les propos d’Elon Musk laissant entendre un ralentissement possible de l’expansion, le constructeur continue de miser sur ses infrastructures de recharge.