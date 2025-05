Tesla teste une tarification dynamique des Superchargeurs basée non plus sur des horaires prédictifs, mais sur l’affluence réelle des stations. Une stratégie qui pourrait éviter l’engorgement de certaines stations.

Cela faisait déjà un moment que Tesla jouait avec la tarification de ses Superchargeurs. Depuis fin 2022 en Europe, la firme d’Elon Musk avait introduit un système à deux vitesses : des prix plus bas en heures creuses, plus élevés aux heures de pointe.

Objectif affiché : fluidifier la fréquentation de ses bornes de recharge. Mais jusqu’ici, tout reposait sur des estimations d’affluence, basée sur les jours et les heures. Désormais, le constructeur va plus loin : ce ne sont plus des prévisions, mais l’affluence réelle qui décide du prix.

Tesla ne le précise pas, mais il est possible que la variation du prix se fasse toujours par heure pleine, comme avec l’ancien système.

Un test en conditions réelles sur dix stations

L’annonce a été officialisée par Tesla sur X (ex-Twitter). Dix stations pilotes ont été sélectionnées pour tester cette nouvelle approche aux États-Unis. Le principe : trois niveaux de prix, en fonction du taux d’utilisation des Superchargeurs au moment précis où l’utilisateur s’y connecte.

Précisons que les tarifs ne fluctuent pas pendant la session. Le montant est verrouillé au moment de brancher le véhicule, et s’affiche en toute transparence dans l’application Tesla. Si une station est peu utilisée à une heure habituellement chargée, le tarif reste bas. Et inversement : un dimanche soir de retour de vacances peut coûter plus cher qu’un dimanche lambda à la même heure.

Voici à quo i ressemble la nouvelle tarification : à gauche une sous-affluence, à droite une sur-affluence

Tesla précise que ce test ne change pas le tarif moyen global. Ce n’est donc pas une hausse déguisée, mais bien un moyen d’affiner la gestion de la charge réseau pour tenter, notamment, de réduire les congestions.

Une réponse à un double défi : désengorger et rentabiliser

Derrière cette expérimentation se cache une logique très rationnelle : Tesla cherche à résoudre une équation à deux inconnues. D’un côté, certaines stations, situées sur des grands axes ou proches de zones urbaines denses, sont régulièrement saturées. De l’autre, une part du réseau est moins utilisée, ce qui pèse sur la rentabilité.

Une enquête récente publiée sur Frandroid soulignait cet enjeu : dans une Europe où le maillage se densifie vite, toutes les bornes ne trouvent pas leur public. Résultat : des stations peu rentables, donc vulnérables à la hausse des coûts d’exploitation, et un risque d’inflation tarifaire généralisée si rien ne bouge. Un expert allemand proposait justement de réduire le prix de recharge sur les stations peu utilisées.

Avec ce système de tarification temps réel, Tesla veut justement inciter ses utilisateurs à se répartir de façon plus équilibrée sur le réseau. Cette fonction pourrait être déployée à plus grande échelle si les résultats de ce test sont positifs.

Tesla en profite pour rappeler qu’en moyenne, en Europe et aux USA, son réseau reste 30 % moins cher que les bornes de la concurrence. Cette nouvelle fonction ne changera pas le prix moyen d’une station, mais devrait permettre à Tesla d’optimiser ses coûts.