Tesla ajoute enfin la possibilité de connaître facilement l’état de santé de sa batterie : voici comment faire

Le vieillissement de la batterie est un point inquiétant pour tous les propriétaires de voitures électriques. Au vu du prix du remplacement de l’accumulateur d’énergie, on aimerait pouvoir contrôler de temps en temps son état de santé. Tesla vient d’ajouter cette information sur ses véhicules avec une récente mise à jour. Voici comment faire.

Tesla Model Y 2025 // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Jusqu’à présent, il n’était pas possible de voir l’état de santé de sa Tesla sans passer par des applications tierces. Mais une mise à jour ajoute désormais cette information directement dans la voiture. De quoi être rassuré… ou non, sur l’état de votre batterie.

L’état de santé de la batterie maintenant accessible aux propriétaires

Il était déjà possible de connaître l’état de santé de sa Tesla en tant que particulier, mais pour cela, il fallait passer par le mode Service du véhicule, ce qui n’était pas recommandé, ou par des applications tierces, qui tentaient de calculer cette donnée.

Comme le rapportent DriveTeslaCanada et des utilisateurs sur X, la récente mise à jour 2025.8.3 offre désormais la possibilité de contrôler sa batterie soi-même pour mieux connaître son état de santé. Pour cela, il suffit d’accéder au menu Contrôles, puis Service, et enfin État de la batterie.

Un contrôle qui dure des plombes

Mais si vous voulez connaître l’état de santé de votre batterie, ne soyez pas pressé ! La procédure de contrôle peut prendre jusqu’à 16 heures, et la voiture doit impérativement rester branchée sur un connecteur AC. Autant dire qu’il ne faut pas prévoir de l’utiliser dans la journée qui suit.

Analyse de la santé batterie Tesla // Source : UKsyfyfan sur X

Après avoir effectué ce test, un résultat vous est donné, indiquant l’état de votre batterie. Mais un autre élément est particulièrement intéressant : la recalibration du calcul de l’autonomie en fonction de l’état de charge maximal de votre batterie. Ainsi, fini les mauvaises surprises avec une estimation trop optimiste de l’autonomie.

Enfin, autre ajout de cette mise à jour, ou plutôt un retour, il s’agit des intervalles de consommation d’énergie. Dans le menu Énergie, il est désormais possible de consulter sa consommation sur les 10, 100 ou 200 derniers kilomètres, et ainsi mieux estimer son autonomie restante en fonction du rythme récemment adopté et des conditions météorologiques rencontrées.