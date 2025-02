Comment connaître l’état de santé de la batterie d’une voiture électrique d’occasion

Il s’agit de l’une des craintes des nouveaux arrivants dans le monde de l’électromobilité, l’état de santé de la batterie est souvent au cœur des préoccupations. Si pour des véhicules neufs, on peut facilement s’imaginer que la batterie est en parfaite santé, qu’en est-il des voitures d’occasion après quelques années ? Voyons la théorie, la pratique, et ce qu’il faut faire pour vérifier l’état de sa batterie facilement.

Devenant de plus en plus populaires parmi les ventes de voitures neuves depuis quelques années, les voitures électriques de seconde main apparaissent maintenant en masse. Qu’elles soient vendues par un professionnel ou un particulier, une mesure de la santé de la batterie peut être un gros point positif pour rassurer un potentiel acheteur.

En effet, bien que garanties pendant de nombreuses années par les constructeurs, une batterie qui perd de la capacité a des impacts importants sur l’autonomie et la courbe de recharge des véhicules électriques. Voyons alors le vrai du faux sur la dégradation, et surtout comment la mesurer plus ou moins précisément.

Oui, la dégradation d’une batterie de voiture électrique est une réalité

Nous en avons déjà parlé en détail, mais pour le dire simplement : la dégradation d’une batterie est un phénomène naturel contre lequel on ne peut pas lutter. Il n’y a pas besoin de débattre, une batterie d’une voiture électrique d’occasion sera en moins bonne santé qu’une batterie neuve.

Plus précisément, nous distinguons la dégradation liée à l’usage de la dégradation calendaire, qui est simplement dépendante de l’âge de la batterie. Cette dernière représente la majeure partie de la dégradation, et il n’y a rien à faire pour la limiter. Une batterie qui a 5 ans, peu importe son usage, aura subi une dégradation, diminuant l’autonomie de la voiture.

Batteries DS N°8 // Source : DS

En pratique toutefois, les diverses études s’accordent à dire que le plus gros de la dégradation a lieu durant les premières années de vie d’une voiture électrique, après quoi la dégradation ralentit fortement, jusqu’à ce qu’il reste une capacité résiduelle d’environ 80 % de la capacité totale lorsque la batterie était neuve.

Les constructeurs sont bien conscients de cette réalité, et se permettent donc de garantir la capacité restante jusqu’à 70 % généralement (pendant 8 ans ou environ 200 000 kilomètres la plupart du temps). Leur but est à la fois de rassurer les clients, mais aussi de limiter le nombre de remplacements en garantie.

La question du SOH et du SOC

Pour parler de l’état de santé de la batterie, nous entendons souvent le terme SoH (State of Health), qui correspond à un pourcentage de capacité restante par rapport à la capacité d’origine de la batterie. Sur l’exemple ci-dessous, lors d’un entretien d’une Fiat 500 électrique, la concession l’a mesuré à 94 % après 4 ans et 30 000 km parcourus.

Un exemple lors d’un entretien d’une Fiat 500 électrique montre un SOH de 94 %, soit 6 % de dégradation

En d’autres termes, il y avait 6 % de dégradation sur cette batterie, soit autant d’autonomie en moins.

Nous pouvons aussi voir le terme SOC, qui correspond à l’état de charge actuel de la batterie. À ne pas confondre donc avec le SOH, qui est lui l’état de santé.

Si les concessions ont des outils spécifiques permettant de lire les informations de la batterie, est-ce possible de le faire soi-même, et surtout comment ?

Utiliser le port OBD pour afficher des informations cachées

Sur toute voiture se trouve un port spécifique utilisable pour afficher les données cachées par l’ordinateur de bord. Il s’agit d’un port OBD (On-board diagnostics, ou diagnostic embarqué en français), sur lequel on peut connecter un dongle Bluetooth (par exemple sur Amazon pour 10 à 30 euros) pour y lire tout un tas d’informations.

Bien entendu, il manque un maillon de la chaîne pour décoder les informations du port OBD, et c’est une application mobile qui sait lire les données. Selon les véhicules concernés, l’application ne sera pas toujours identique. Nous pouvons par exemple citer LeafSpy qui était dédiée aux Nissan Leaf, eZS faite pour les véhicules de la marque MG, ou encore ScanMyTesla sur les Tesla.

Sur ScanMyTesla par exemple, de nombreux écrans sont là pour présenter soit les informations de puissance en sortie des moteurs, soit les températures des différents systèmes, ou encore toutes les données liées à la batterie. Nous retrouvons par exemple la capacité totale restante, mais aussi la capacité initiale, la température du pack, la tension, et même des données sur les différentes cellules.

Source : Bob JOUY pour Frandroid

Ci-dessus, nous constatons que le pack de batterie contient encore 56,2 kWh, contre 60,5 kWh lorsqu’il était neuf, soit 7 % de dégradation après plus de 2 ans et 60 000 kilomètres.

Cela peut être très utile pour surveiller périodiquement sa dégradation, et ainsi vérifier que tout va bien, et dans certains cas plus rare, anticiper un problème qui va apparaître.

Nous pourrions naïvement imaginer que pour avoir la capacité totale de la batterie, il suffit de la décharger complètement, puis de faire une charge intégrale et d’aller voir au niveau du compteur électrique la consommation. Malheureusement, ce n’est pas si simple. En effet, comme indiqué dans les mesures de consommation du protocole WLTP notamment, il y a des pertes d’énergie à la prise lors de la recharge. Dit autrement, vous consommerez plus d’énergie que ce qui sera ingéré par la batterie. Ainsi, une charge complète qui consomme 60 kWh à la prise n’ajoutera peut-être que 55 kWh dans la batterie de la voiture. Il faut donc procéder différemment.

MG4

La meilleure manière de faire est de partir rouler avec 100 % de batterie, juste après une charge, et de rouler à vitesse constante le plus longtemps possible sans s’arrêter. Il faut alors noter la consommation moyenne, le niveau de batterie et la distance parcourue. En faisant une multiplication, on a facilement le nombre de kWh pour aller de 100 % à 0 %, comme vous allez le voir sur l’exemple ci-dessous.

Partis à 100 % de batterie, nous sommes maintenant à 50 % après 200 kilomètres

L’ordinateur de bord indique une consommation de 130 Wh/km depuis la dernière charge

Nous avons donc consommé 26 kWh avec 50 % de batterie (130 Wh/km * 200 km), ce qui donne 52 kWh pour 100 % de batterie (26 kWh * (100 %/50 %))

Plus vous aurez utilisé une portion importante de votre batterie, et plus le calcul de capacité entre 100 % et 0 % sera précis. En effet, toute approximation sera décuplée si vous ne faites cet exercice que sur 10 % ou 20 % de batterie consommée, donc privilégiez plutôt ce calcul sur 50 % de batterie consommée ou plus. Si vous êtes prêts à aller de 100 % à 0 %, c’est encore mieux, car vous saurez réellement ce que vous pouvez tirer de votre batterie.

Notez également que cet exercice n’a de sens que s’il n’est fait sur un seul trajet, car la multiplication de petits trajets va également multiplier les pertes pendant que la voiture est stationnée, que ce soit lié au pré-conditionnement de l’habitacle par exemple si vous l’utilisez, ou tout simplement la consommation fantôme qui est normale sur une voiture électrique non utilisée.

Ce qui est important est de comparer la mesure à un moment donné à la valeur lorsque la voiture était neuve, mais ce n’est pas toujours évident, puisque la capacité exacte le jour de la livraison de la voiture n’est pas forcément connue. Si vous souhaitez avoir une visibilité sur l’évolution de la dégradation, vous pouvez par exemple réaliser cette opération de mesure une fois par an, dans des conditions similaires chaque année.

Si par exemple vous consommez 50 % de batterie pour faire 200 km à 13 kWh/100 km, vous avez 52 kWh de batterie. Si l’année d’après, vous ne faites que 190 km avec la même consommation, vous n’aurez plus que 49,4 kWh. Cela correspond à une dégradation de 5 % en un an.

Attention à ne pas tomber dans l’excès

Une fois que vous avez compris comment mesurer l’état de santé de votre batterie, sachez qu’il ne faut pas non plus le mesurer quotidiennement et imaginer qu’il y a un problème là où il n’y en a pas. En effet, la température du pack et sa calibration sont deux facteurs extrêmement importants pour mesurer la capacité totale disponible.

Ainsi, le même trajet dans un froid glacial par rapport à une journée plus douce ne permettra pas de tirer la même quantité d’énergie de sa batterie, c’est pourquoi la mesure doit être faite dans des conditions comparables pour être pertinente.

Pour les voitures d’occasion, il est important de comprendre que le plus gros de la dégradation aura été subi par le premier propriétaire, et qu’après quelques années, elle se stabilisera. Mesurer périodiquement la dégradation peut être intéressant, tant que ça ne devient pas maladif. Rappelons que la probabilité d’avoir une voiture dont la batterie va subir une dégradation de plus de 20 % pendant toute sa durée de vie est très faible, et qu’une dégradation de 10 % à 15 % en 5 ans est relativement normale.

Il n’y a pas grand chose à faire pour limiter drastiquement cette dégradation, donc il faut simplement l’accepter. Il pourrait cependant être intéressant que les constructeurs permettent de l’afficher plus facilement, pour rassurer et pouvoir la mesurer plus facilement.

Pour aller plus loin

Quelle est la durée de vie d’une batterie de voiture électrique ?

Précisons qu’en cas de problème sur une batterie de voiture électrique, il n’y a pas besoin de la changer complètement. Les garages indépendants commencent en effet à proposer de remplacer uniquement les cellules défectueuses. Ce qui permet de limiter le coût à quelques centaines d’euros, contre plus de 10 000 euros s’il faut changer le pack entier.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.