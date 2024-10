Un accident mortel impliquant une Tesla est arrivé ce week-end. Mais au-delà du drame humain, c’est le traitement médiatique de l’événement qui soulève des questions.

Source : photo d’un témoin sur place partagée par lanouvellerepublique.fr

Dans la nuit du 12 octobre 2024, un terrible accident s’est produit dans les Deux-Sèvres, coûtant la vie à quatre personnes.

Rapidement, les médias se sont emparés de l’affaire, mettant en avant un élément qui semble avoir particulièrement retenu leur attention : le véhicule impliqué était une Tesla, une voiture électrique.

Les faits

Commençons par les faits : vers 22h45, une voiture a percuté plusieurs panneaux de signalisation à proximité de la commune de Melle, avant de prendre feu. Les quatre occupants, dont un mineur, n’ont malheureusement pas survécu. Jusque-là, rien ne justifie une attention particulière sur la marque du véhicule. Pourtant, dès les premiers articles, le nom « Tesla » apparaît en gros caractères, comme si cette information était cruciale pour comprendre le drame.

Source : capture d’écran Google News

Cette mise en avant du constructeur soulève plusieurs questions. Pourquoi insister sur la marque Tesla plutôt que sur d’autres facteurs potentiellement plus pertinents comme les conditions de la route, la vitesse du véhicule ou l’état du conducteur ? Est-ce parce que Tesla, en tant que pionnier des voitures électriques, attire naturellement l’attention ? Ou y a-t-il un biais médiatique plus profond à l’œuvre ? Puisque la voiture est 100 % électrique ?

Le piège du sensationnalisme

Il est indéniable que le 100 % électrique fait débat. Cependant, cette fascination peut parfois conduire à une couverture médiatique disproportionnée, voire biaisée.

Dans le cas présent, l’accent mis sur le fait que la voiture était électrique et de marque Tesla semble suggérer, même subtilement, un lien entre ces caractéristiques et l’accident. Or, à ce stade de l’enquête, rien ne permet d’établir un tel lien. Les autorités elles-mêmes ont déclaré que les causes de l’accident restaient « indéterminées« .

Pour aller plus loin

Pourquoi les voitures électriques seraient plus dangereuses que les thermiques pour les piétons selon cette étude

Cette focalisation peut avoir des conséquences néfastes. D’une part, elle peut alimenter des peurs irrationnelles vis-à-vis des voitures électriques, alors même que les statistiques montrent qu’ils ne sont pas plus dangereux que les véhicules thermiques. D’autre part, elle peut détourner l’attention des véritables enjeux de sécurité routière, comme la vitesse excessive ou la conduite sous influence.