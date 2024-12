Des ingénieurs Stellantis nous expliquent comment ils ont augmenté l’autonomie d’une voiture électrique de 50 km sans toucher à la batterie

DS vient de présenter sa nouvelle voiture électrique, la N°8. Son autonomie de 750 km fait parler d’elle, et devient d’autant plus étonnante lorsqu’on se rappelle que le Peugeot 3008 électrique, qui partage la même plateforme et la même batterie, se limite à 701 km en une charge. D’où proviennent ces gains ? Nous avons interrogé ses responsables pour en savoir plus.

DS N°8 // Source : DS

DS faisant partie de la gamme « premium » de Stellantis, la marque se devait d’innover sur son modèle le plus luxueux. Cette DS N°8, puisque c’est son nom, vient d’être dévoilée, et apporte effectivement un avantage majeur : son autonomie XXL de 750 km.

Pour aller plus loin

On est monté à bord de la DS N°8, la voiture électrique française aux 750 km d’autonomie

Chose étonnante : la N°8 reprend la plateforme et les batteries du Peugeot E-3008… qui s’arrête pourtant à 701 km en une charge au maximum. Nous sommes donc partis à la rencontre des responsables du projet pour en savoir plus.

Une plateforme améliorée

Cette DS N°8, tout comme le Peugeot E-3008 donc, mais aussi l’E-5008 et l’Opel Grandland, repose sur la plateforme STLA Medium… enfin presque.

C’est Thierry Métroz, le responsable du style DS, qui révèle l’astuce : la N°8 dispose d’une plateforme STLA Medium Evo. En d’autres termes, les équipes d’ingénierie ont travaillé « dès 2018 » à modifier ce qu’on appelle les « points durs » (des éléments qu’on peut généralement pas modifier, comme les emplacements des moteurs, suspensions ou autres éléments techniques).

DS N°8 // Source : DS

Le résultat : par rapport à un 3008, la DS N°8 dispose certes d’un pavillon plus bas de 8 cm, mais aussi d’un capot qui s’arrête 5 cm plus bas. Un choix technique qui a permis d’abaisser la planche de bord de 5 cm, au bénéfice du champ de vision du conducteur, mais qui sert surtout à l’aérodynamisme.

Un aérodynamisme très travaillé

Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

L’aérodynamisme, pour rappel, est capital pour abaisser la résistance à l’air d’une voiture, de quoi abaisser la consommation, et donc augmenter l’autonomie totale.

Pour aller plus loin

Les secrets de l’aérodynamisme : pourquoi le Cx est si crucial pour les voitures électriques

Pour le quantifier, on utilise le coefficient de pénétration dans l’air (Cx), mais également le SCx, qui n’est autre que le Cx multiplié par la surface frontale de la voiture. C’est assez intuitif : plus une voiture sera haute, plus son SCx sera mauvais.

DS N°8 // Source : DS

Et la comparaison de ces deux indices entre la DS N°8 et le 3008 électrique sont extrêmement révélateurs : le Cx de la DS est de 0,24, contre 0,28 pour le Peugeot – une différence de 7,7 %. L’écart se creuse pour le SCx : 0,63 pour la DS contre 0,745 pour la Peugeot, soit un écart de 18,25 % !

Un travail complet

Pour arriver à ces belles améliorations, les designers et ingénieurs DS ont gratté partout où ils ont pu. Chose intéressante : quelques jours avant d’aller découvrir la N°8, nous étions quelques portes à côté, dans le même centre de design de Vélizy (78), pour échanger sur cette même thématique avec les équipes Citroën autour du prochain C5 Aircross. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux marques n’ont pas eu les mêmes latitudes de développement.

Pour aller plus loin

On a demandé à des experts Citroën comment rendre une voiture électrique la plus aérodynamique possible : voici leurs petits secrets

Si le C5 Aircross (lui aussi sur STLA Medium « normale ») bénéficie d’un travail aérodynamique intéressant, la N°8 va bien plus loin. Les designers et aérodynamiciens en sont d’ailleurs suffisamment fiers pour détailler les gains.

DS N°8 // Source : DS

Le plus grand gain aéro concerne l’ajout de volets mobiles sur la prise d’air avant, capables de s’ouvrir lorsque les besoins de refroidissement sont nécessaires (en recharge, par exemple), mais fermés sinon. Cet ajout, d’après DS, permet de gagner 18 km d’autonomie WLTP, et même 22 km à vitesses autoroutières.

Le travail de carrosserie est également capital, avec un gros travail sur les flancs. À l’avant comme à l’arrière, on retrouve des surfaces très tranchées, de quoi emmener l’air le plus proprement possible. Les gains ? +12 km WLTP en cumulé. Quant au becquet arrière, présent pour emmener l’air le plus loin possible, il ajoute 12 km WLTP.

DS N°8 // Source : DS

Terminons enfin sur les soubassements carénés, permettant d’écouler l’air sans perturbations, et responsable d’un gain de 14 km d’autonomie WLTP. Ah, et les jantes aérodynamiques ajoutent 4 km WLTP. Voilà donc un gain total de 60 km d’autonomie WLTP, uniquement obtenus en travaillant la carrosserie.

Quelques chiffres à prendre avec des pincettes

Reste que, si les travaux sont bel et bien présents, un peu de recul reste à prendre. Par exemple : la consommation annoncée à 12,9 kWh/100 km (un chiffre extrêmement faible), est celle retenue « de la batterie à la roue ». Problème : la consommation normalisée selon la norme WLTP se calcule « de la prise à la roue » — comprendre que la consommation indiquée est celle qu’on tire du réseau, et qui inclut donc le rendement du chargeur.

DS N°8 // Source : DS

Autre sujet à discussion : pour illustrer les bénéfices de cette autonomie XXL, DS indique qu’il restera possible de réaliser « plus de 500 km sur autoroute », en précisant tout de même « à la vitesse constante de 120 km/h », mais en omettant de préciser les autres éléments : conditions météorologiques, passagers et bagages embarqués, etc.

Toujours d’après la marque, il sera possible de faire un Paris-Lyon sans recharger et un Paris-Bologne (soit 1 100 km) avec deux arrêts recharge, toujours à 120 km/h et avec 60 km d’autonomie à l’arrivée. Les promesses n’engagent que ceux qui y croient : nous ne manquerons pas de tester cette DS N°8 en conditions réelles pour déterminer de la véracité de ces propos.