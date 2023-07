Voici la future plateforme de la Peugeot e-3008, avec ses 700 km d’autonomie

Attendue pour la fin de l'année, la nouvelle Peugeot e-3008 commence tout doucement sa campagne de teasing. Le SUV électrique nous dévoile désormais quelques informations concernant sa plateforme, qui lui permettrait d'atteindre les 700 kilomètres d'autonomie.

Si Peugeot accusait encore un léger retard par rapport à certains de ses rivaux concernant l’électrification, les choses vont aujourd’hui beaucoup mieux et la gamme est plus riche que jamais. Mais la firme ne compte évidemment pas s’arrêter là, puisqu’elle s’apprête à ajouter un nouveau modèle à son catalogue électrique, actuellement composé des e-208, e-2008 et e-308, ainsi que de la future e-408.

Une nouvelle plateforme

Il s’agit de la toute nouvelle Peugeot e-3008, qui commence tout doucement à dévoiler certaines informations à son sujet. Il y a quelques semaines, le SUV électrique levait en effet le voile sur son poste de conduite, qui sera totalement réinventé par rapport à l’actuelle version du i-Cockpit. Mais ce n’est pas tout, car la firme au lion a aussi donné quelques informations sur sa motorisation.

En début d’année, le constructeur annonçait en effet une autonomie de 700 kilomètres selon le cycle WLTP pour cette nouvelle arrivante. Un chiffre à prendre évidemment avec des pincettes. Il y a quelques jours des journalistes avaient débusqué le prototype, dévoilant la taille de la batterie, estimée à 86 kWh. Mais voilà que le constructeur lui-même a décidé de nous donner de nouvelles informations, en officialisant la plateforme STLA Medium sur laquelle reposera le SUV.

Dans un communiqué tout juste publié, la marque dévoile donc certaines caractéristiques de cette base technique, qui équipera la future 3008 électrique ainsi que d’autres modèles du groupe Stellantis. Celle-ci est en effet compatible avec des voitures comprises entre 4,3 et 4,9 mètres de long et avec un empattement situé entre 2,7 et 2,9 mètres. Cette plateforme sera disponible en traction ou avec quatre roues motrices.

Mais ce qui nous intéresse tout particulièrement, c’est surtout la technologie qui se cachera sous le capot des voitures qui en seront équipées. Peugeot nous explique que cette base STLA Medium pourra accueillir des batteries allant jusqu’à 98 kWh, ce qui ne veut pas dire que ce sera forcément le cas de la 3008 puisque le nom de la voiture n’a pas été cité.

Cela reste tout de même très probable, puisque le constructeur promet une très grande autonomie pour son futur SUV coupé, annoncée à 700 km. Et justement, Stellantis indique que la batterie de 98 kWh permettra d’atteindre cette autonomie.

700 km d’autonomie : c’est crédible

Si nous avions émis quelques doutes concernant cette annonce, alors que Stellantis a tendance à enjoliver un peu ses chiffres, celle-ci semble en fait assez cohérente. Peugeot annonce une consommation située sous la barre des 14 kWh/100 kilomètres pour la plateforme, bien que celle-ci varie cependant en fonction de nombreux paramètres. On sait en effet que le froid et que certains équipements ont un réel impact sur l’autonomie d’une voiture électrique.

Il faut également savoir que le constructeur ne prend pas en compte les pertes de recharge, ce qui peut pourtant tout changer comme nous l’expliquions dans un précédent article. À noter qu’une seconde batterie sera proposée, permettant d’atteindre les 500 kilomètres d’autonomie en une seule charge. Selon nos calculs, celle-ci devrait afficher une capacité d’environ 70 kWh, mais cela reste soumis à confirmation.

La nouvelle plateforme STLA Medium est basée sur une architecture 400 volts et non 800 volts comme les Kia EV6 et autres Hyundai Ioniq 5. Cependant, la recharge devrait tout de même être assez rapide, puisque Peugeot annonce 27 minutes pour passer de 20 à 80 %, sans toutefois préciser la puissance nécessaire. La puissance des moteurs électriques seront quant à elles comprises entre 160 et 285 kW, soit l’équivalent de 217 à 387 chevaux.

Toutes les voitures qui reposeront sur cette base technique seront compatibles avec les mises à jour OTA (over-the-air) à distance et partageront les mêmes batteries, afin de réduire les coûts. Ce qui se répercutera dans le prix final payé par le client.

Peugeot précise que cette plateforme pourra aussi accueillir des batteries sans nickel ni cobalt, alors que Stellantis veut se tourner vers la technologie LFP (lithium – fer – phosphate), moins onéreuse. Enfin, la STLA Medium sera aussi compatible avec les accumulateurs solides.

