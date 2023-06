Peugeot e-3008 : pourquoi les 700 km d’autonomie nous paraissent exagérés

À quelques mois de son officialisation, la Peugeot 3008 se dévoile progressivement. Après avoir montré son poste de conduite, le SUV électrique nous en dit désormais un peu plus sur sa batterie. Et cella-ci aura une capacité généreuse, permettant à Peugeot d'annoncer 700 km d'autonomie.

Peugeot met un sacré coup d’accélérateur sur l’électrification. Si la firme tricolore accusait un certain retard par rapport à certains de ses concurrents, elle commence à prendre du poil de la bête avec une gamme de plus en plus remplie. On pense bien sûr aux e-208 et e-2008, mais également à la e-308 ainsi qu’à la future e-408. Mais ce n’est pas tout.

Une grande batterie

En effet, le constructeur travaille également au développement d’une toute nouvelle génération de sa 3008. Si le SUV était jusqu’alors uniquement disponible avec une motorisation thermique et hybride, la prochaine mouture deviendra enfin 100 % électrique. La constructeur n’a de toutes façons pas le choix, puisque l’Union européenne va interdire la vente de voitures thermiques à partir de 2035.

Pour l’heure, on en sait encore assez peu sur cette nouvelle version, qui ne devrait désormais plus tarder à être dévoilée. Le design extérieur n’a pas encore été montré, hormis via des photos-espions laissant entrevoir la voiture camouflée. En revanche, on sait déjà à quoi va ressembler le poste de conduite, alors que la firme a récemment publié des visuels.

Mais ce qui nous intéresse surtout, c’est ce qui se cachera sous son capot. Le SUV va t-il reprendre la chaîne de traction électrique de la e-2008, récemment restylée ? Et bien selon les dernières informations dévoilées par le site espagnol Motor.es, il n’en sera rien. Les journalistes ont en effet pu obtenir quelques précieuses informations au sujet du SUV, qui dévoile une partie de ses caractéristiques.

En effet, ce dernier devrait embarquer une grosse batterie d’une capacité de 86 kWh. Une taille conséquente, surtout quand on sait que les accumulateurs trop grands n’ont en fait aucun intérêt. Mais le but ici est d’offrir une grande autonomie à cette future Peugeot 3008 électrique, puisque celle-ci devrait atteindre les 700 kilomètres selon Peugeot, sur le cycle WLTP.

Lancement imminent ?

Un chiffre impressionnant, surtout face aux 400 kilomètres de la Peugeot e-2008, qui se contente quant à elle d’une batterie de 54 kWh, que l’on retrouve aussi sous le capot des DS 3 E-Tense et autres Jeep Avenger. Néanmoins, on sait qu’une telle autonomie n’est pas forcément indispensable, même si les Français pensent le contraire. Ils sont d’ailleurs nombreux à trouver que les voitures électriques ne peuvent pas rouler assez.

Qui dit grosse batterie dit en général consommation élevée. Selon nos calculs, celle de la future Peugeot 3008 électrique devrait tourner autour des 12 kWh/100 km, ce qui paraît trop beau pour être vrai.

Mais attention, car Stellantis a pris l’habitude d’annoncer des chiffres de consommation un peu trop fantaisistes comme nous avons pu le voir. Il y a fort à parier que l’autonomie WLTP soit plutôt autour des 600 km.

Il faudra cependant connaître le poids de la voiture pour avoir une idée un peu plus précise. De plus, cette grande autonomie pourrait n’être valable que pour la version la plus haut de gamme du SUV, qui devrait se décliner en plusieurs variantes.

Ce chiffre doit donc être pris avec des pincettes, car on sait que Stellantis a tendance à être un peu ambitieux avec ses annonces. Une chose est en revanche sûre : cette nouvelle génération adoptera une toute nouvelle silhouette de SUV coupé, comme la 408. Elle reposera sur la plateforme STLA développée par le groupe Stellantis, tandis que nous tablons sur une puissance de charge allant jusqu’à 200 kW.

En termes de performances, cette nouvelle Peugeot e-3008 pourrait atteindre les 350 chevaux avec une déclinaison dotée d’une transmission intégrale. Mais il faudra patienter encore un peu avant d’en savoir plus à son sujet. Les journalistes de Motor.es annoncent une commercialisation d’ici à la fin de l’année, avec des prix tournant sans doute autour des 50 000 euros.

