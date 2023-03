Voiture électrique : voici les équipements qui consomment le plus d’énergie

Le site Automobile Propre s'est penché sur les éléments les plus gourmands en énergie dans une voiture électrique. Et ce n'est pas toujours ceux que l'on croit. Mais, quoi qu'il en soit, et si certains consomment beaucoup d'énergie, il n'est pas pour autant pertinent d'arrêter de les utiliser. D'autant plus que certains sont tout simplement indispensables.

On entend souvent dire que pour rouler en voiture électrique l’esprit serein, il faut couper la climatisation et tous les équipements de confort. Il est vrai que lors des tests d’homologation pour le WLTP européen par exemple, tous ces éléments sont éteints, afin d‘optimiser la consommation, et donc l’autonomie et de pouvoir faciliter les comparaisons entre les voitures. Ce qui permet aux constructeurs de communiquer sur des données plus optimistes, pas toujours proches de la réalité. Ce qui a même valu un procès à Tesla, qui a débouché sur l’obligation pour les plaignants de dédommager le constructeur.

Une méthode simple

En effet, on sait que de nombreux facteurs influent sur l’autonomie d’une voiture électrique, comme la température, et notamment le froid ou encore la vitesse. Les équipements utilisés ont aussi un impact, car leur usage puise directement dans la batterie de traction. Une petite batterie de 12 volts est également présente, mais elle sert simplement de tampon, et n’est utilisée seule que lorsque la voiture est arrêtée. Et dans ce cas, elle se vite assez rapidement.

Il est acquis que certains équipements engendrent une hausse de la consommation, comme la climatisation. C’est notamment pour cela que de nombreuses voitures électriques se dotent d’une pompe à chaleur, comme la Renault Mégane E-Tech ou la Kia EV6. Ce système permet de moins tirer sur la batterie du véhicule, puisqu’il utilise les calories contenues dans l’air froid pour créer du chaud et inversement. Mais quels sont les autres éléments qui consomment beaucoup ?

C’est la question à laquelle a souhaité répondre le site Automobile Propre, qui a pour cela réalisé un test grandeur nature en utilisant la nouvelle Hyundai Ioniq 6. En effet, la berline électrique affiche très précisément la puissance allouée aux divers éléments relatifs à la conduite, l’électronique, la climatisation ou encore l’entretien de la batterie, tel que le pré-conditionnement, entre autres.

Pour réaliser ce test, les journalistes ont stabilisé la voiture à une vitesse de croisière et mesuré les écarts de consommation en activant et en coupant certains éléments. Les données obtenues ont alors été couplées à un outil de mesure plus précis (sans mentionner lequel), bien que le site précise que cette méthode demeure relativement rudimentaire. Néanmoins, cela nous donne une petite idée des équipements les plus énergivores dans une voiture électrique.

Quels résultats ?

Après ces tests, les journalistes ont donc prouvé que ce sont les systèmes électroniques embarqués qui consomment le plus, avec environ 380 watts lorsque le véhicule est en mouvement. Un chiffre qui baisse à 240 watts environ une fois la voiture à l’arrêt. Un écart qui s’explique sans doute par le fait que les différents capteurs indispensables à la conduite se mettent en veille. Mais qu’en est-il dans le détail ? Si l’on ne prend pas en compte la climatisation, c’est le dégivrage arrière qui consomme le plus.

Equipement Puissance (en watts) Dégivrage arrière 500 Electronique embarquée (en route) 380 Electronique embarquée (en P) 240 Feux stop 130 Siège chauffant 120 Essuie-glaces 120 Volant chauffant 90 Plein phare 70 Vitre électrique 70 Clignotant 50 Feux de croisement 30 Radio 30 Recharge smartphone USB 20 Klaxon 10

En effet, ce système demande une puissance de 500 W et est suivi par les sièges chauffants, avec 120 W chacun. Enfin, le volant chauffant consomme 90 W. Une autre solution est en cours de développement par l’équipementier ZF, qui a dévoilé au CES de Las Vegas une inédite ceinture de sécurité chauffante, conçue pour réduire la consommation des voitures électriques qui en seront équipées.

Allumer ses feux est également énergivore, puisque les pleins phares consommeraient environ 70 W et 50 W pour les clignotants. Mais ce n’est pas tout, car les feux stop consomment pas moins de 130 W. Un chiffre toutefois compensé par la régénération au freinage présente sur la plupart des voitures électriques à l’heure actuelle. Dans tous les cas, ces chiffres bruts doivent être pris avec des pincettes. En effet, il faut également prendre en compte le temps d’utilisation, généralement très court. Par exemple, un coup de klaxon consomme 10 W, mais ne dure qu’une fraction de seconde.

Dit autrement, il serait possible de klaxonner pendant 5 800 heures (241 jours) avant de vider totalement une batterie de 58 kWh. Avec la version 77 kWh de la Hyundai Ioniq 6 que nous avons testé, ce chiffre grimpe à 7 700 heures, soit 320 jours.

Comme le précise donc Automobile Propre, couper les systèmes électroniques de sa voiture électrique n’a donc qu’un impact négligeable sur l’autonomie. En effet, le moteur est responsable de 90 % de la consommation totale, contre seulement 2 à 3 % en ce qui concerne les éléments embarqués. Pas de panique donc, d’autant plus que le réseau de bornes rapides est en constante expansion en France.

En revanche, en période hivernale, si vous êtes adeptes de l’éco-conduite, il est intéressant de privilégier les sièges et le volant chauffant plutôt que le chauffage de l’habitacle. La sensation de confort est en effet meilleure dans le premier cas, avec une consommation plus faible.

