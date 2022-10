La Kia EV6 mise à jour pour mieux résister au froid, mais de manière old school

Les possesseurs de Kia EV6 peuvent profiter d'une mise à jour permettant d'optimiser la recharge par temps froid afin de réduire la durée de charge. Concrètement, le crossover électrique peut désormais être équipé du pré-conditionnement de la batterie.

Avec un titre de voiture de l’année 2022 et 2 452 exemplaires vendus en France depuis le début de l’année, la carrière de la Kia EV6 démarre plutôt bien.

Il faut dire que le crossover électrique possède de nombreuses qualités, à l’image de son autonomie allant jusqu’à 528 kilomètres, ainsi que son système 800 volts assurant une recharge rapide de 10 à 80 % en seulement en seulement 18 minutes, alors qu’il peut encaisser une puissance de 240 kW. De plus, il est équipé de la charge bidirectionnelle permettant d’alimenter divers objets électriques.

Une fonctionnalité utile

Mais la nouvelle création de la marque coréenne avait tout de même un petit défaut : l’absence de préconditionnement de la batterie. Un système de plus en plus répandu, qui équipe plusieurs modèles du marché comme ceux de la gamme Tesla, l’Audi e-tron GT ou encore la Renault Mégane E-Tech Electric.

Ce dispositif permet alors de réchauffer la batterie avant la recharge par temps froid, ce qui a pour but de réduire le temps nécessaire pour la remplir. Car vous le savez probablement, mais les cellules ont besoin d’être à une température bien définie pour fonctionner de manière optimale.

Jusqu’à peu, la Kia EV6 n’était pas équipée de cette fonctionnalité. Mais au début du mois de juillet dernier, la marque coréenne annonçait le lancement d’une nouvelle version de son crossover électrique, ainsi que l’arrivée du préconditionnement de la batterie. Un système alors livré de série sur tous les modèle sortant de l’usine à partir de cette date.

Mais les voitures déjà produites ne pouvaient donc toujours pas en profiter, au grand dam des utilisateurs. Le constructeur a enfin résolu le problème.

Une petite mise à jour

Jusqu’à maintenant, la puissance de charge était alors limitée par temps froid, ce qui allongeait considérablement le temps passé à la borne. Mais voilà qu’une nouvelle mise à jour annoncée par Kia dans un communiqué devait changer la donne. Désormais, tous les propriétaires d’EV6 peuvent se rendre en atelier pour profiter de cette évolution, qui leur permet de profiter du préconditionnement de la batterie.

Une mise à niveau qui arrive à point nommé avant le début de l’hiver et qui permet de réduire de 50 % le temps de charge par temps froid. En effet, à une température de 5 degrés, il faut compter environ 35 minutes pour passer de 10 à 80 %, contre 18 lorsque le climat est plus doux.

Avec cette mise à jour, le conducteur aura simplement à programmer un itinéraire vers une borne de recharge rapide. La voiture s’occupera lors de préchauffer la batterie dès que la température est inférieure à 21 degrés et que l’autonomie est supérieure ou égale à 24 %. Le préconditionnement se désactive ensuite automatiquement dès que la batterie atteint la bonne température.

Cette mise à niveau est gratuite et est effectuée en deux heures sur rendez-vous en concession Kia. Dommage, puisque les voitures électriques supportent de plus en plus les mises à jour à distance (OTA) évitant ainsi de se déplacer. La mise à jour est réservée aux conducteurs des EV6 année modèle 2022 (c’est-à-dire toutes celles qui ont déjà été fabriquées, sauf les années modèles 2023).

