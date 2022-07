La Kia EV6 devient enfin éligible au bonus de 6 000 euros mais elle cache une mauvaise surprise

Kia lance officiellement une nouvelle version de son EV6, équipée d'une plus petite batterie de 58 kWh. Elle est disponible à la commande à partir de 47 990 €, mais une petite "astuce" permet d'avoir le bonus écologique de 6 000 euros.

Depuis son lancement en octobre dernier, la Kia EV6 rencontre un certain succès. En effet, en plus d’avoir été couronnée voiture de l’année 2022, le crossover électrique a signé un très bon démarrage, alors que plus de 1 900 unités ont été vendues depuis le début de l’année.

Un beau début donc pour la cousine technique de la Hyundai Ioniq 5, qui continue de développer sa gamme. En attendant la version sportive Kia EV6 GT, forte de 577 chevaux et dont le lancement est prévu un peu plus tard dans l’année, la star de la gamme se décline en une toute nouvelle version plus accessible.

Une plus petite batterie

En effet, pour l’heure, une seule batterie était proposée dans la gamme. Celle-ci affiche une capacité de 77,4 kWh et est associée à des moteurs de 229 et 325 chevaux. Mais voilà qu’une nouvelle alternative fait désormais son apparition, comme le détaille Kia dans son communiqué. L’EV6 est en effet désormais disponible en France avec une batterie plus petite de 58 kWh, uniquement accessible avec la finition Air Active 2, équipée de deux roues motrices. À noter que celle-ci est déjà proposée dans d’autres pays.

Cette batterie est alors associée à un moteur électrique de 170 chevaux tandis que la voiture profite toujours de l’architecture 800 volts permettant une charge ultrarapide, comme la Hyundai Ioniq 5, entre autres.

Cette nouvelle déclinaison, moins performante mais plus accessible peut alors parcourir jusqu’à 394 km selon le cycle WLTP, tandis qu’elle peut passer de 10 à 80 % d’autonomie en 18 minutes seulement sur une borne rapide. À noter que cette version inaugure le système de pré-conditionnement de la batterie, désormais livrée de série sur toute la gamme. Ce système permet de réchauffer la batterie, par temps froid, avant la charge afin de raccourcir le temps de cette dernière.

À partir de 47 990 €… mais éligible au bonus !

Cette nouvelle finition est donc désormais disponible à la commande, à un prix affiché à partir de 47 990 euros. À noter qu’elle est éligible au bonus écologique de 6 000 € dans les concessions du réseau Kia participantes. En effet, cette aide maximale est normalement réservée aux modèles de moins de 47 000 euros. En d’autres termes, Kia compte sur les concessionnaires pour accorder une ristourne d’au moins 991 euros afin de faire descendre le prix sous les 47 000 euros.

Cette version est située juste au-dessus de la Air Active standard, et inclut de nombreux équipements de série. Parmi eux, citons entre autres le combiné numérique de 12,3 pouces associé à un écran tactile de la même taille avec la navigation GPS intégrée.

De nombreuses aides à la conduite font également partie de la dotation standard, telles que l’aide au maintien dans la file, l’assistance active à la conduite dans les embouteillages, le système de freinage d’urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes ou encore l’assistance active à la conduite sur autoroute. Pour rappel, la Kia EV6 a obtenu les cinq étoiles au crash-test EuroNCAP.

Une petite baisse de prix qui cache une hausse ailleurs

L’autre petite ruse de la part de Kia, c’est de profiter de cette nouvelle version d’entrée de gamme pour augmenter le prix des autres finitions ! Ainsi, l’ancien premier prix, avec sa batterie de 77,4 kWh passe de 48 690 euros à 51 990 euros. Précisons que le prix de lancement était de 47 990 euros. Bref, la bonne nouvelle de cette nouvelle version cache la mauvaise nouvelle de la hausse des prix dans un contexte tendu sur le marché de l’automobile. Mais à 41 000 euros bonus déduit, la nouvelle Kia EV6 de 58 kWh est intéressante du fait d’un bon rapport qualité prix avec une autonomie correcte rattrapée par sa charge ultrarapide.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.