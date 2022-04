Kia EV6 GT : autonomie, charge, puissance… De nouvelles infos officielles sont dévoilées

Très attendue, la Kia EV6 GT donne de nouveaux détails de sa fiche technique (autonomie, charge et puissance). Elle devrait voir le jour d’ici à la fin de l’année.



Elle rencontre un beau succès sur le marché, alors même que cela ne fait que quelques mois qu’elle a débarqué en concession. On parle bien entendu de la Kia EV6, officiellement dévoilée en mars 2021. Cousine technique de la Hyundai Ioniq 5, lancée dans la foulée, celle-ci a déjà été écoulée a plus de 1 163 exemplaires depuis le début de l’année. Un chiffre plutôt honorable pour le grand crossover électrique.

Et pour cause, celui-ci reste le 6e modèle le plus vendu par la marque en France depuis le mois de janvier. Un succès qui s’explique, entre autres, par la gamme plutôt variée. Plusieurs versions sont proposées en deux ou quatre roues motrices, avec des puissances qui s’échelonnent entre 229 et 325 chevaux. Un large choix donc pour les clients, en attendant la variante la plus performante, baptisée Kia EV6 GT.

De nouvelles infos

Jusqu’alors, on en savait encore assez peu sur cette version. Celle-ci sera positionnée tout en haut de la gamme et devrait offrir des performances très intéressantes. Et justement, voilà que la firme coréenne a décidé de nous donner quelques informations sur cette variante la plus dynamique et la plus aboutie du catalogue.

Dans un communiqué récemment publié, Kia nous informe donc que son crossover électrique développera pas moins de 577 chevaux, répartis entre les quatre roues. Une belle puissance qui lui permettra d’afficher des performances très prometteuses, avec un 0 à 100 km/h réalisé en 3,5 secondes, pour une vitesse maximale établie à 260 km/h. De quoi rivaliser sans difficulté avec la Tesla Model Y.

Une recharge ultra rapide

Reposant sur la plateforme E-GPM de la Hyndai Ioniq 5, cette EV6 GT opte pour une architecture 800 volts, que l’on retrouve sur de nombreux modèles, dont la Porsche Taycan. Un système qui permet alors de réduire très largement le temps de charge, alors que seulement 18 minutes seront nécessaires pour passer de 10 à 80 % sur une borne rapide. La puissance de charge maximale n’est en revanche pas connue, mais la marque annonce une autonomie de 424 km.

Déjà disponible à la commande au Royaume-Uni, moyennant 71 600 euros environ, la Kia EV6 GT devrait arriver d’ici à la fin de l’année dans nos concessions françaises. Les prix ne sont en revanche pas encore connus.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.