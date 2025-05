Présenté fin 2024, le fourgon électrique et ultra-futuriste de Kia continue de faire parler de lui. Le PV5 dévoile ses prix et ses équipements.

Kia PV5 // Source : Kia

Les utilitaires électriques sont en train de se développer, de s’améliorer et surtout de devenir plus désirables. Les utilitaires adoptent désormais des styles modernes et futuristes. Le Kia PV5 fait partie de ceux-là, disponible à partir de 33 500 euros hors taxes et proposé sous plusieurs formes de carrosserie et volumes. Voici l’essentiel de la gamme.

De très nombreuses versions

Le Kia PV5 inaugure une nouvelle génération d’utilitaires électriques modulaires au sein du groupe Hyundai. Il repose sur une variante spécifique de la plateforme E-GMP, baptisée E-GMP.S, pensée et développé pour offrir plusieurs carrosseries et types d’usages professionnels comme particuliers. Voici le détail de sa gamme.

Comme l’explique L’Argus, la première déclinaison à être lancée est la L2H1,. Elle est longue de 4,70 m avec un empattement de 3,00 m. Elle peut contenir jusqu’à 4,4 m³ de chargement (deux palettes Europe) et supporter 790 kg de charge utile. Son seuil de chargement bas (42 cm) facilite l’usage. Deux autres variantes sont attendues : L1H1, plus courte L2H2, avec une hauteur intérieure augmentée pour un plus grand volume utile, pratique notamment pour les déménageurs.

Kia PV5 // Source : Kia

À terme la gamme sera enrichie d’une multitude de carrosseries spécifiques :

Châssis-cabine : pour conversions sur-mesure

Cabine approfondie : pour transporter jusqu’à 6 personnes + matériel

Plateau ridelle : pensée pour les métiers du BTP

Cellule frigorifique : pour le transport de produits frais

TPMR (transport de personnes à mobilité réduite) : avec un accès à bord facilité

Passenger : une version dédiée au transport de personnes (type navette), parfaite pour les VTC

Van aménagé : pensée pour les loisirs et les voyages

Kia PV5 // Source : Kia

Le Kia PV5 vise ainsi à concurrencer les Renault Trafic et autres Volkswagen ID.Buzz. Et clairement, il ne va pas souffrir du manque de déclinaisons lors de la comparaison avec d’autres modèles.

Les motorisations

Deux motorisations viennent garnir le catalogue du Kia PV5 au lancement : les versions baptisées M et L. La première, la M, utilise une batterie de type NMC de 51,5 kWh, associée à un moteur de 122 chevaux. L’autonomie WLTP annoncée est de 291 km, soit un niveau comparable à celui du Renault Kangoo E-Tech, bien que ce dernier soit plus compact.

Kia PV5 // Source : Kia

L’autre motorisation, la L, repose sur une batterie de 71,2 kWh et un moteur de 163 chevaux. L’autonomie annoncée selon le cycle WLTP atteint 397 km. Kia promet une recharge de 10 à 80 % en 30 minutes, un temps légèrement supérieur à celui des trois nouveaux utilitaires de Renault, qui bénéficient d’une plateforme 800 volts inédite pour la marque française. Dommage que Kia ait fait le choix du 400 volts, alors que ses voitures particulières maîtrisent déjà le 800 volts. Un choix probablement dicté par la volonté de contenir les coûts.

Finitions et prix

Là encore, deux choix sont proposés au lancement, deux finitions figurent au catalogue. La finition Essential comprend la climatisation automatique, la caméra de recul, le régulateur de vitesse adaptatif, l’écran d’infodivertissement de 12,9 pouces ainsi que la charge V2L et V2G. Le chargeur AC équipé est de série en 11 kW. Le prix de cette finition débute à 33 500 euros HT avec le moteur M, et à 36 800 euros HT avec le moteur L.

Kia PV5 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

La finition Plus est la seconde disponible au catalogue. Elle ajoute la pompe à chaleur, utile pour préserver quelques kilomètres d’autonomie en hiver, la vision panoramique à 360 degrés et le détecteur d’angles morts. Cette version nécessite une rallonge de 1 500 euros HT par rapport aux tarifs de l’Essential, soit 35 000 euros HT avec la motorisation M et 38 300 euros HT avec la motorisation L.

Mais bonne nouvelle : en France, le Kia PV5 est éligible aux primes CEE, qui peuvent atteindre jusqu’à 4 250 euros, selon le profil de l’acheteur. Les premières livraisons sont attendues dès la fin du mois d’octobre. Les tarifs du PV5 sont intéressants puisqu’ils se calquent sur ceux du Renault Kangoo E-Tech, tout en proposant une version de base L2H1 plus grande, ce qui laisse entrevoir une version compacte L1H1 au prix plus attrayant que le Kangoo.