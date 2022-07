La Hyundai Ioniq 5 retire ses rétroviseurs et met à jour sa batterie pour dépasser les 500 km d’autonomie

Très prisée par de nombreux électromobilistes, la Hyundai Ioniq 5 va continuer de s'améliorer, notamment sur son autonomie. La marque coréenne vient d'annoncer que les futurs modèles seront équipés d'une batterie un peu plus capacitive, de quoi augmenter son autonomie de 10 % environ. En plus de cela, des caméras viennent remplacer les rétroviseurs classiques.

Véritable championne de la charge rapide avec sa cousine technique la Kia EV6, la Hyundai Ioniq 5 va encore s’améliorer, pour que les grands trajets ne soient plus qu’une formalité pour les propriétaires. Proposée depuis sa sortie avec une batterie de 73 kWh et une autonomie WLTP de 460 kilomètres, ce sera désormais jusqu’à 507 kilomètres d’autonomie grâce à la nouvelle batterie d’une capacité de 77,4 kWh.

Nouvelle batterie et des caméras en guise de rétroviseurs

Le communiqué du groupe Hyundai annonce aujourd’hui que le millésime 2023 de sa Ioniq 5, commercialisé en France depuis juin 2022, sera désormais équipé de la batterie de 77,4 kWh, permettant au modèle deux roues motrices d’atteindre 507 kilomètres d’autonomie WLTP.

Cela représente une hausse d’environ 10 % par rapport au modèle précédent, et une autre fonctionnalité qui corrige un défaut de jeunesse du véhicule est aussi de la partie : le préconditionnement de la batterie avant la recharge rapide. En effet, la Hyundai Ioniq 5 était tristement connue pour subir un phénomène appelé « coldgate« , qui limitait les performances de recharge par temps glacial.

Avec ce nouveau système de préconditionnement intelligent, Hyundai assure que cela « permettra à IONIQ 5 d’ajuster automatiquement la température de sa nouvelle batterie de 77,4 kWh en roulant afin d’offrir des conditions de recharge optimales« . D’autres constructeurs, Tesla notamment, utilisent cela depuis longtemps, pour s’assurer d’une température idéale du pack de batterie au moment de se brancher sur un Superchargeur ou autre chargeur rapide lorsqu’il est renseigné comme destination dans le système de navigation embarqué.

Outre ce changement relatif à la batterie de la Hyundai Ioniq 5, de nouveaux rétroviseurs extérieurs font leur apparition au catalogue d’options, à la manière de ce que propose Audi sur son e-tron SUV, qui sont simplement des caméras. L’intégration dans l’habitacle se fait à l’aide d’écrans situés là où le regard viendrait naturellement vérifier le rétroviseur, comme on le constate sur les clichés partagés par Hyundai. De même, le rétroviseur intérieur sera proposé en option en tant qu’écran, à la manière de la Nissan Leaf ou de la Renault Mégane e-tech. De quoi contenter les conducteurs les plus technophiles et réduire légèrement la consommation du véhicule à hautes vitesses.

