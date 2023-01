Cette ceinture de sécurité chauffante augmente l’autonomie des voitures électriques

L'équipementier ZF a dévoilé au CES de Las Vegas un innovant système de ceintures de sécurité chauffants. Le but : réduire la consommation d'énergie des voitures électriques et ainsi améliorer leur autonomie.

Si l’on demande à des automobilistes ce qui les empêche de sauter le pas et de passer à l’électrique, il y a de fortes chances pour que ceux-ci répondent l’autonomie. Avec le prix, ce paramètre est en effet l’un des principaux freins à l’achat, même si les voitures zéro-émission (à l’échappement) rencontrent tout de même un succès grandissant, dépassant les diesel en fin d’année 2022.

S’il n’est pas encore possible de parcourir des milliers de kilomètres sans devoir s’arrêter pour se brancher (quoique, les constructeurs chinois affirment le contraire), en attendant la batterie solide, les constructeurs travaillent tout de même à des solutions pour réduire la consommation énergétique et donc améliorer l’autonomie.

Une idée simple mais efficace

Et pour cela, tous les moyens sont bons. Depuis de nombreuses années, les designers font notamment un gros travail sur l’aérodynamisme, comme chez Mercedes avec une EQS affichant un Cx de seulement 0,20. Le record reste toutefois battu par la Lightyear 0 dont le Cx est de 0,175 Cx et qui peut parcourir 11 000 kilomètres par an seulement grâce à l’énergie solaire. D’autres solutions sont également mises en place, comme l’utilisation d’une pompe à chaleur.

Ce système, présent dans certains modèles comme la Renault Mégane E-Tech ou la Kia EV6 utilise alors l’air froid ambiant pour créer de la chaleur, et inversement, consommant alors 4 à 6 fois moins qu’un chauffage classique. Il est également possible d’avoir recours aux sièges chauffants, qui nécessitent également beaucoup moins d’énergie. C’est pour cela qu’il est préconisé d’allumer le chauffage pendant la charge puis de ne plus utiliser que ces derniers pour le reste du voyage.

Mais voilà qu’un équipementier a eu une idée brillante et pourtant toute simple, qui devrait permettre de réduire encore plus la consommation des voitures électrique dans un futur proche. Il s’agit de l’entreprise allemande ZF, qui a profité du CES de Las Vegas pour dévoiler cette innovation, détaillée dans un communiqué tout juste publié. Il s’agit alors d’une ceinture de sécurité chauffante, un système encore jamais installé sur un véhicule de série. Et on se demande bien pourquoi, car l’idée est plutôt maline.

En effet, celle-ci diffuse de la chaleur directement et efficacement le corps du conducteur et de ses passagers et permet de se passer du chauffage classique. Seulement 70 watts seraient alors nécessaires pour atteindre une température en surface maximale de 40 degrés. Ainsi, et selon la société, ce système permettant de réduire la consommation d’électricité d’environ 15 %, en combinant cette solution avec d’autres dispositifs de chauffage par contact comme les sièges et volants chauffants.

Une installation facile

Un chiffre qui peut toutefois sembler un peu optimiste, et qu’il convient de prendre avec des pincettes tout de même. Car celui-ci serait alors atteint dans des conditions très spécifiques, notamment par très grand froid. À titre de comparaison, les économies engendrées par une pompe à chaleur seraient de 20 à 30 %.

Là où la ceinture se distingue, c’est qu’elle devrait sans doute coûter un peu moins cher, grâce à sa conception relativement simple. En effet, et comme l’explique ZF, ce système se compose de nombreux fils chauffants, directement tissés dans la structure de la ceinture de sécurité. Ainsi, les dimensions et surtout l’épaisseur ne changent pas, tandis que le niveau de d’efficacité en cas d’accident est strictement identique.

L’entreprise précise également que le fonctionnement est inchangé par rapport à un système conventionnel. Mieux encore, il n’est pas nécessaire d’installer d’enrouleur spécifique, ce qui signifie que cette solution peut s’adapter à toutes les voitures. Il sera donc possible de l’intégrer sur des voitures déjà en circulation.

Par ailleurs, il se peut également que les constructeurs installent ces ceintures chauffantes par défaut dans leurs véhicules et proposent par la suite un abonnement pour en profiter. Cela se fait déjà avec certaines options comme les sièges chauffants chez BMW, moyennant une vingtaine d’euros par mois. Une simple mise à jour à distance serait alors nécessaire pour activer leur fonctionnement.

