CES 2023 sur Frandroid : toutes les nouveautés technologiques et les rendez-vous à venir

Après trois années compliquées pour le plus grand salon tech au monde, le CES 2023 se tiendra du 5 au 8 janvier 2023 à Las Vegas. Frandroid sera de retour sur place, on vous dévoile une partie du programme, et de ce qui nous attend sur place.

Le CES 2023 est à nos portes et Frandroid retourne à Las Vegas pour couvrir le salon de l’électronique rempli de gadgets. C’est un grand retour puisque nous avions couvert les précédentes éditions à distance à cause du contexte sanitaire.

La conférence de cette année s’annonce davantage comme un événement itératif ; nous devrions voir de nombreuses améliorations des services et produits existants tels que les PC et les autres appareils connectés, mais aucun gadget révolutionnaire n’est attendu. Enfin, sauf si ce Consumer Electronic Show 2023 nous réserve des surprises… Qui sait ?

Quand et comment suivre le CES 2023 ?

Ce CES 2023 sera couvert depuis Paris, mais également depuis Las Vegas. Nous avons prévu de l’actualité, des dossiers et des prises en main, nos agendas sont remplis de rendez-vous avec une vingtaine de marques. Vous trouverez de l’actualité fraîche dès le 3 janvier et jusqu’au 11 janvier 2023, au moins. Le salon a réellement lieu du 5 au 8 janvier, cependant les annonces arrivent bien avant l’événement, et certains de nos articles seront publiés après la fermeture.

Vous retrouverez tous les articles sur cette page dédiée, nous avons aussi prévu des vidéos sur notre chaîne YouTube, notre compte TikTok mais par ailleurs des lives en duplex sur notre chaîne Twitch. De plus, vous pouvez par ailleurs télécharger l’application pour suivre les news depuis votre mobile.

PC

L’industrie du PC se trouve dans une position intéressante à l’approche du CES 2023. Après des années de croissance, portée par le télétravail qui a encouragé les salariés à s’équiper et les gamers à s’occuper, ce marché connaît un net ralentissement. Pourtant, les géants du secteur se sont lancés dans des batailles technologiques, ce qui amène à de nombreuses annonces.

On va donc découvrir de nombreux produits des marques qui adoptent les derniers processeurs d’Intel, les derniers GPU de Nvidia et probablement une concurrence accrue d’AMD sur ces deux fronts. Et, la grande tendance de l’année dernière — des écrans pour PC impressionnants — devrait continuer à être populaire cette année, avec de nouveaux modèles proposant des définitions encore plus élevées, des taux de rafraîchissement plus rapides, des noirs encore plus noirs et des fonctionnalités de connectivité améliorées.

Plus concrètement, Nvidia aurait prévu de sortir cinq variantes de GPU GeForce RTX 40 pour ordinateurs portables. Après avoir lancé les premières cartes GeForce RTX 40, dont la RTX 4090 et la RTX 4080, et leurs GPU Ada, nous attendons désormais les variantes pour PC portables. On attend également les prochains processeurs Intel Raptor Lake de 13ᵉ génération ainsi que ceux d’AMD. Avec ces nouveautés, on découvrira sans doute les nouveaux châssis des PC portables d’Asus, Acer, Dell, Lenovo, Razer, MSI et ainsi de suite.

Notez, par ailleurs, que le CES est une destination pour Meta, HTC Vive et d’autres entreprises désireuses de montrer l’avenir du jeu et de l’informatique immersive en réalité augmentée, mixte et virtuelle. Hé oui, on parlera, sans doute, aussi de métavers. HTC organise toujours une conférence de presse Vive, et il y aura de très autres fabricants de casques proposant des versions moins chères et des prototypes plus chers et plus extravagants.

Smartphones

Le Consumer Electronic Show (CES) n’est pas le lieu où les fabricants de smartphones se bousculent. Le Mobile World Congress (MWC), fin février, est le salon qu’il faut généralement attendre.

Néanmoins, on aura peut-être l’opportunité de découvrir de nouvelles variantes de Samsung Galaxy, ou quelques modèles spécifiques. LG, par exemple, a dévoilé un nouveau zoom optique pour smartphones.

Maisons connectées, santé et wearables

C’est une année où tout devient plus intégré. La plupart des gadgets pour la maison intelligente sont déjà compatibles avec Google Assistant, Apple HomeKit ou Amazon Alexa, mais l’écosystème continue de se structurer autour de normes comme Matter ou Thread. Le CES sera donc l’occasion de découvrir les nouveaux produits de Nanoleaf, TP-Link, Withings, Netatmo, Eve, Aqara, Roborock… comme une nouvelle génération de sonnettes, de réfrigérateurs, de caméras et autres gadgets intelligents.

De nombreuses startups vont également nous faire des annonces pour nous expliquer comment ils peuvent changer la vie des porteurs de wearables. Ils pourront surveiller toutes sortes de paramètres de santé, et diron sans doute que cela rendra tout le monde en meilleure santé et plus heureux. Parmi les 200 startups de la French Tech présentes au CES, il y aura certainement quelques pépites.

TV

Le CES est l’occasion de découvrir les nouvelles gammes de téléviseurs de l’année. Même si le salon est très centré autour du marché américain, on a hâte de voir ce que LG, Samsung, HiSense, Panasonic, TCL, Philips… ont à nous annoncer. Surtout que l’année, on a pu découvrir le QD-OLED de Samsung. On aura ainsi l’occasion de rêver en découvrant les avancées sur le MicroLED, en se rapprochant encore un peu plus d’une commercialisation grand public (et accessible) de cette technologie très attendue.

L’audio sera également un thème très présent, avec de nouvelles barres de son (sans fil), et sans doute quelques produits wearables comme des casques ou des écouteurs.

Voitures

Enfin, dernier univers et pourtant, c’est loin d’être le plus petit (et de loin), le CES est devenu l’un des salons les plus importants de l’industrie automobile. Il a tellement attiré l’attention que le Salon de l’auto de Detroit, qui suivait généralement juste après le CES, a fait ses bagages… Volkswagen, Sony et Honda, Stellantis (Peugeot, Fiat, Citroën, DS, Jeep), VinFast ou encore Fisker, il va y avoir beaucoup d’annonces.

L’électrification continue son bout de chemin, avec des technologies concrètes et des idées audacieuses – LiDaR, batteries, conduite autonome — tout aussi passionnant que les concepts qui nous font rêver. On aura certainement des annonces du côté des batteries et autres panneaux solaires, avec des marques comme Ecoflow. Des technologies qui ne sont jamais loin de l’automobile électrique.

