LG G3 : Les nouveaux TV Oled du coréen offriraient une luminosité jamais vue

À l'occasion du CES 2023, LG lancera sa nouvelle gamme de téléviseurs Oled haut de gamme G3. Équipée d'une nouvelle technologie d'affichage, cette lignée devrait atteindre un nouveau pic de luminance 20% plus important que celui observé cette année sur la gamme G2.

À Las Vegas, en janvier, LG compte bien faire briller ses téléviseurs Oled. D’après le site spécialisé AVCesar la firme serait en mesure d’offrir une luminance maximale 20 % plus importante pour ses nouveaux téléviseurs haut de gamme LG G3, attendus sur le CES 2023, et ce face à une gamme 2022 LG G2 qui avait déjà marqué les esprits en approchant le cap des 1000 cd/m². Entre les nouveaux téléviseurs Oled de LG et les modèles LG A3 ou LG B3, l’écart de luminosité pressenti serait même plus important encore d’après nos confrères, avec une hausse tutoyant cette fois les 70 %.

Cette amélioration, considérable dans les deux cas, du pic de luminosité serait due à un changement de technologie d’affichage. En lieu et place des panneaux EX, employés cette année sur la gamme G2, LG miserait en effet sur des dalles Oled MLA (pour Micro Lenses Array).

La luminosité faiblarde de l’Oled bientôt oubliée ?

Cette technologie consiste à ajouter des micro‑lentilles sur un panneau Oled. Ces dernières permettent alors d’optimiser le chemin emprunté par la lumière afin de braquer vers l’extérieur la luminosité générée par les diodes. De manière très concrète, ces dalles Oled MLA peuvent atteindre une luminance maximale comprise entre 1100 et 1200 cd/m², contre un pic de 1000 cd/m² pour un panneau Oled EX et un maximum de 800 cd/m2 pour une dalle Oled classique en sortie d’usine, souligne AVCesar.

Les dalles Oled MLA ont aussi pour avantage d’offrir une meilleure efficacité énergétique, ce qui pourrait aboutir à une consommation moindre en bout de chaîne. Seule ombre au tableau, la nature même de cette technologie implique des angles de vision réduits, mais d’après les sources du média spécialisé, ce phénomène serait relativement négligeable dans le cas présent.

Quoi qu’il en soit, LG ne prévoirait pas de décliner ses dalles Oled MLA à toutes les sauces sur sa future gamme G3. Seules trois diagonales seraient ainsi concernées en 2023 : les 55, 65 et 77 pouces. Comprenez que les modèles 83 pouces et 97 pouces devront faire sans.

