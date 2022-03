Samsung lance enfin des téléviseurs OLED sous sa propre marque

C'était attendu mais l'annonce aura, malgré tout, un écho important. Samsung commercialise désormais des téléviseurs OLED sous sa propre marque. Ces nouveaux TV utilisent le QD-OLED, une technologie concurrente au W-OLED de LG.

On s’attendait fortement au lancement des téléviseurs OLED pour Samsung Electronics, mais on s’attendait surtout à une officialisation lors d’un événement important comme un Samsung Unpacked. En réalité, Samsung USA vient de référencer deux nouveaux modèles OLED sur son site officiel, ils sont déjà en vente.

Le QD-OLED exploité par Samsung Electronics

Nous parlons de la technologie QD-OLED (Quantum Dot-Organic Light Emitting Diode) de Samsung Display depuis 2019. Cette technologie a été introduite sur deux produits présentés au CES en janvier 2022, un téléviseur Sony et un écran PC de Dell Alienware. Bizarrement, Samsung Electronics n’avait rien annoncé, malgré des bruits de couloir persistants.

Pour aller plus loin

Le QD-OLED de Samsung expliqué en 6 questions

Il a fallu attendre le mois de mars 2022 pour découvrir les premiers téléviseurs OLED de Samsung Electronics. Techniquement, ce ne sont pas les premiers, la marque coréenne avait déjà succombé à l’OLED bien avant que LG n’en fasse sa technologie phare.

Bref, Samsung introduit donc les modèles S95B en 55 et 65 pouces. Ce sont des téléviseurs 4K UHD qui coûtent respectivement 2400 dollars et 3500 dollars. On est donc face à des produits plus onéreux que les TV OLED de LG Electronics. Samsung met en avant le Neural Quantum Processor, le Quantum HDR, le Dolby Atoms, le design LaserSlim ou encore son OS maison Tizen. Il y a aussi le Motion Xcelerator Turbo+, dont la promesse est de pouvoir jouer à 120 Hz en 4K.

Le Quantum HDR fait référence aux capacités HDR de certaines TV Samsung QLED qui sont notamment capables d’afficher des contenus au format HDR10+. Étant donné que le terme OLED est déjà largement connu et compris, Samsung a décidé d’utiliser la nomenclature Samsung OLED TV pour éviter toute confusion chez les consommateurs. Samsung ne parlera donc pas de QD-OLED, même si c’est bel et bien une dalle QD-OLED qui est utilisée.

On a hâte de découvrir ce qui fait la spécificité du QD-OLED de Samsung par rapport au W-OLED de LG. On évoque un plus important pic de luminosité mais aussi des couleurs plus riches.

Après avoir vu le Sony A95K, qui utilise la technologie QD-OLED, nous avons pu constater la présence d’une plage dynamique plus élevée sur la nouvelle dalle. Les couleurs paraissent plus intenses et l’image semble légèrement plus précise. En attendant des tests plus poussés, nous n’avons cependant pas observé d’écart de luminosité entre les deux technologies OLED.

Pour le moment, Samsung n’évoque aucun chiffre technique. Il faudra attendre les premiers tests, ainsi qu’une officialisation en Europe. Samsung USA est la seule filiale à avoir officialisé ces nouveaux modèles.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.