Alienware apporte le QD-OLED sur un écran PC gaming

Alienware présente au CES l'écran gaming incurvé AW3423DW, le premier à proposer la technologie QD-OLED.

2022 sera l’année du QD-OLED ! Après les TV (chez Samsung et Sony), c’est au tour des écrans PC de gaming d’adopter cette nouvelle technologie et le premier à le proposer est Alienware avec son AW3423DW.

Le premier moniteur QD-OLED

Derrière cette référence barbare se cache un écran PC de 34 pouces au format 21:9 avec une courbure de 1800R. Pensé pour le gaming, il affiche une définition de 3440 x 1400 pixels avec un taux de rafraichissement allant jusqu’à 175 Hz en DisplayPort (1.4) et jusqu’à 100 Hz en HDMI (2.0). Il est par ailleurs compatible G-Sync Ultimate pour se synchroniser avec le taux de trame de votre carte graphique Nvidia. Il n’est pas fait mention de FreeSync.

Mais la particularité de cet écran est sa dalle QD-OLED. Elle profite des avantages de l’OLED, à savoir son contraste infini, sa faible consommation ou encore sa faible latence (0,1 ms en gris à gris), mais ajoute à cela une meilleure luminosité (annoncée ici à 250 cd/m² avec des pics à 1000 cd/m²) et surtout un spectre colorimétrique bien plus large et plus uniforme, notamment dans les hautes lumières.

L’Alienware AW3423DW est certifié DisplayHDR TrueBlack 400 et couvre 99,3 % du spectre DCI-P3 ou 149 % du sRGB avec un deltaE inférieur à 2 à la sortie du carton. Ce sont là de très bonnes caractéristiques pour un écran OLED.

Toutes options

Outre les LED personnalisables qui vous rappelleront que vous êtes un true gamerz, l’Alienware AW3423DW possède une ventilation à 360° pour une meilleure dissipation de la chaleur (une bonne chose pour réduire les risques de burn in de la dalle), un système amélioré de cable management pour éviter d’encombrer votre bureau, un pied ajustable en hauteur, ainsi qu’un joystick sur 5 axes pour naviguer dans les menus.

Pour ce qui est de la connectique, on fait l’impasse sur le HDMI 2.1, ce qui est dommage pour ceux qui auraient aimé brancher leur PS5 ou Xbox Series X dessus, mais on trouve un DP 1.4, quatre USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), dont un capable de recharger un appareil jusqu’à 2 A, un 5e port USB en entrée, une sortie audio line-out et une prise casque.

Le prix et la date de sortie de ce beau bébé ne sont pas encore connus.

