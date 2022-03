Le tout premier écran OLED pour PC est chez Alienware et il est enfin disponible (AW3423DW)

Il est enfin là, le premier écran OLED externe dédié spécifiquement aux PC fixes. L'Alienware 34 QD-OLED (AW3423DW) est disponible à la vente depuis ce matin. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce premier écran haut de gamme, accessible et spécifiquement pensé pour le jeu vidéo.

Dell a frappé fort en janvier dernier avec l’annonce du premier écran PC Quantum Dot OLED : l’Alienware 34 QD-OLED (AW3423DW). Cette nouvelle technologie d’écran qui va devenir la norme du haut de gamme dans les prochaines années est tout simplement inédite sur ce marché habitué aux dalles LCD depuis la fin des écrans cathodiques. Avec cet écran de 34 pouces disponible depuis aujourd’hui, Alienware nous offre un aperçu de l’avenir du jeu sur PC. Et il s’annonce glorieux.

Qu’apporte le QD-OLED sur un écran PC ?

Le QD-OLED est une nouvelle technologie d’écran annoncée par Samsung au CES 2022. Il s’agit des premières dalles OLED du géant coréen couplées à une couche Quantum Dot qui ont fait le succès de la gamme de TV QLED de Samsung. En bref, cette technologie associe le meilleur de l’OLED avec des noirs très profonds et des couleurs justes, au meilleur du QLED qui offre une excellente luminosité en SDR et en HDR ainsi que des couleurs très vives.

Pour s’en assurer, il suffit de regarder les caractéristiques phares du AW3423DW : une couverture colorimétrique couvrant 149 % de la norme standard sRVB et 99,3 % de la norme avancée DCI-P3. Ces gammes de couleurs sont inédites sur un écran PC destiné au gaming. À titre de comparaison, l’écran à destination des professionnels Pro XDR d’Apple ne couvre uniquement que 98,7 % de la norme DCI-P3 et s’affiche à un prix de 5500 euros.

Pour le HDR, le AW3423DW s’appuie également sur deux normes de VESA : DisplayHDR 400 True Black et Display HDR1000. Il s’agit d’un des premiers écrans à disposer de cette certification True Black réservée aux écrans OLED qui garantit des noirs profonds. Pour atteindre une luminosité en HDR encore plus élevé, la seconde norme permet d’atteindre des pics d’au moins 1000 nits ce qui reste extrêmement rare sur des écrans de PC pour le Gaming en 2022. Alienware offre la possibilité de choisir entre les deux modes pour prolonger la durée de vie de l’écran en fonction de ses usages.

Un écran pensé pour le jeu vidéo

Vous l’aurez compris, le premier écran QD-OLED offre une expérience inédite sur PC, mais on viendrait presque à en oublier qu’il s’agit d’un écran pensé pour le jeu vidéo. Pas de crainte à ce niveau, Alienware nous propose ce qui se fait de mieux pour améliorer l’expérience de jeu puisqu’il a intégré tout ce que l’on peut attendre d’un bon écran dédié au jeu vidéo.

Pour commencer, ce modèle AW3423DW est un écran « wide ». Il dispose d’une définition maximale de 3440 × 1440 pixels (WQHD en 21:9). Il est donc très long et courbé sur toute sa surface, ce qui permet de profiter de ses jeux avec un meilleur angle de vision. Ce design lui permet également de remplacer facilement un second écran grâce aux nouvelles fonctionnalités de gestion de fenêtre apportées par Windows 11 pour simplifier l’utilisation d’un grand écran. Il dispose également d’un taux de rafraichissement maximal de 144 Hz ou 175 Hz en overclocking et d’une latence de 0,1 ms, afin d’offrir une expérience ultra-fluide même dans les jeux les plus compétitifs.

Gardons le meilleur pour la fin, l’Alienware 34 QD-OLED est labélisé G-Sync Ultimate, la meilleure certification que propose Nvidia actuellement. Ce label lui permet de profiter d’un VRR natif (Variable Refresh Rate) géré directement par les technologies de Nvidia avec une carte graphique compatible, même en HDR. Combiné à l’auto-HDR apporté par Windows 11, cela lui permet de profiter d’une large plage dynamique dans tous les jeux (du moment qu’ils sont compatibles Direct X 11 ou supérieur) tout en conservant une fluidité sans déchirement d’image grâce au G-Sync.

Le AW3423DW est également un excellent candidat pour le jeu sur console, notamment avec les nouvelles PS5 et Xbox Series. En plus d’être compatible VRR, il propose nativement les définitions 1080p/120 Hz et 1440p/120 Hz via HDMI pour bénéficier d’une des meilleures expériences en termes de fluidité offerte par les nouvelles consoles next-gen. Bien entendu, son port DisplayPort 1.4 sera réservé au jeu pour PC pour profiter au maximum de ses capacités en WQHD.

Le meilleur écran PC OLED à un prix accessible

Le Alienware 34 QD-OLED (AW3423DW) est disponible en France depuis le 22 mars à un prix de 1299 euros. À ce jour c’est tout simplement l’une des meilleures expériences en termes de qualité d’affichage et de fluidité sur PC et il s’impose comme la nouvelle norme sur le segment du très haut de gamme. Alienware nous offre donc ici une vitrine technologique abordable qui pourra facilement s’imposer comme la nouvelle référence à surpasser.

L’écran externe OLED AW3423DW a été optimisé par Alienware pour éviter l’effet de burn-in (le marquage de l’écran quand des images fixes sont affichées trop longtemps) que l’on peut retrouver sur les dalles OLED avec notamment l’intégration d’un rafraichissement automatique des pixels quand l’écran est éteint. De plus, Dell propose une garantie de 3 ans contre tout burn-in pour tout achat via le SAV Premium de Dell. De plus, nous vous conseillons également de régler l’extinction automatique de l’écran sur Windows (Options d’alimentation, entre 2 et 10 minutes) pour limiter encore les risques et utiliser pleinement son écran sans y penser.

Pour tout besoin d’informations sur cet écran, sachez que la hotline Dell est joignable du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures au 0801 800 001.