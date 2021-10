Windows 11 : comment activer la fonction Auto HDR

Des jeux vidéo plus beaux grâce au HDR, même s’ils ne sont pas conçus pour exploiter cette technologie, c’est la promesse de Microsoft avec la fonction auto HDR de Windows 11. Nous allons vous détailler ici la procédure pour l’activer en quelques secondes.

Les Xbox Series S et X intègrent déjà la technologie auto HDR. Ainsi, des titres sans support du HDR se voient attribuer un traitement qui va améliorer le rendu. Ainsi, les détails dans les zones sombres ou claires sont plus saillants, la plage de couleur est plus grande. L’objectif est d’améliorer le rendu des jeux pour un plaisir accru. Avec Windows 11, la fonction auto HDR fait son apparition pour s’appliquer à tous les jeux PC DirectX 11 et 12. Nous allons vous expliquer comment l’activer.

Comment activer auto HDR via le menu des Paramètres ?

La procédure ne vous prendra pas plus d’une minute montre en main.

Cliquez sur le menu Démarrer puis sur Paramètres ou faites un Touche Windows + i.

Sélectionnez Système sur la partie gauche de la fenêtre et ensuite Affichage sur celle de droite.

Sélectionnez l’écran que vous utilisez pour jouer (ici le 2), si vous jouez en multi-écran il faudra répéter l’opération pour les autres. Ensuite, faites défiler la page vers le bas.

Identifiez la ligne Utiliser HDR et cliquez sur le bouton à droite pour l’activer.

Cliquez sur l'icône en forme de flèche stylisée à droite du bouton.

Vérifier que l’option HDR automatique est bien activée et vous pouvez en profiter pour affiner certains paramètres.

Microsoft permet d’activer auto HDR en passant par la Xbox Game Bar.

Comment activer auto HDR via la Xbox Game Bar ?

L’opération est ici encore plus rapide.

Faites un Touche Windows + G et la Xbox Game Bar s’ouvre.

Cliquez sur Paramètres, l’icône en forme de roue crantée tout à droite de la barre.

Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez la ligne Fonctionnalités de jeu.

Cochez les cases à droite des lignes : Utiliser HDR avec des écrans compatibles Utiliser le HDR avec des jeux pris en charge.



Vous pouvez maintenant quitter la Xbox Game Bar (touche Esc).

La fonction auto HDR est activée et vous pouvez en profiter sur tous vos jeux.