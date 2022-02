QD-OLED : nos premières impressions après avoir vu le téléviseur Sony A95K en action

Après une annonce officielle lors du salon du CES de Las Vegas, en janvier dernier, nous avons pu voir le téléviseur Sony XR-65A95K en action durant une séance de démonstration. Les conditions étant un peu spéciales, nous n’avons pas pu nous faire une idée complète sur le rendu final, mais assez tout de même pour vous proposer des premières impressions.

C’est dans les locaux de Sony France que nous avons pu approcher et voir le nouveau téléviseur Sony XR-65A95K d’une diagonale de 65 pouces. Après une présentation de la gamme complète à venir pour 2022, nous avons pu assister à quelques démonstrations significatives et comparatives entre les modèles de l’année dernière et ce qui devrait être la nouvelle référence en matière de qualité TV.

Sony, premier à présenter une TV QD-OLED

Le téléviseur Sony XR-65A95K est le premier au monde à intégrer la nouvelle dalle QD-OLED fabriquée par Samsung Display. Annoncée comme LA nouvelle technologie d’affichage qui propose à la fois les avantages de l’OLED pour la qualité de ses noirs, mais aussi ceux des panneaux Quantum Dots pour le rendu des couleurs, elle est prometteuse d’une image plus lumineuse et d’une plus large palette de couleurs qu’avec un panneau OLED classique pour une scène voulue plus précise. Pour Samsung, c’est un retour vers une technologie que la société avait laissé de côté pour se consacrer sur le quantum dot et le mini-LED. Mais, sous l’impulsion du vice-président de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, la division Samsung Display s’est remise au travail pour produire ce nouveau type de dalles, misant sur le fait qu’il s’agit d’une technologie d’avenir, selon le groupe sud-coréen.

Lors de la démonstration des capacités du téléviseur Sony XR-65A95K, nous n’avons pas pu détailler les sous-pixels de la dalle, mais comptez sur nous pour la décortiquer et vous l’expliquer en détail lors d’un test complet.

Voici la nouvelle télécommande, plus simple.

Une image plus lumineuse en mode Intense

Installé et posé sur son pied, le téléviseur Sony XR-65A95K est légèrement incliné, de trois degrés, vers l’arrière afin de proposer un confort visuel optimal, selon la marque. On peut positionner l’écran plutôt en avant ou légèrement en retrait.

Le téléviseur de dos installé sur son pied. Les menus correspondants à la fonction Bravia Cam.

Nous avons pu voir le téléviseur jouer quelques scènes de Spider-Man : Far From Home, notamment lorsque Peter Parker effectue une visite de la ville de Venise avec sa classe. Les séquences ont été jouées en fin de matinée dans une pièce baignée de lumière et tous les détails y étaient particulièrement visibles.

Ensuite, nous avons pu assister à une démonstration comparative dans une pièce dépourvue d’éclairage entre le téléviseur Sony OLED A90J (dalle OLED Evo) et le nouveau Sony QD-OLED A95K. Les deux télévisions étaient bloquées sur le mode d’image Vivid ou Intense, le plus éclatant, mais aussi le plus flatteur pour montrer les différences de luminosité entre les deux dalles.

Malheureusement, nous n’avons pu voir les mêmes scènes en mode Cinéma qui, a priori, montrerait moins d’écart de luminosité. Dans les conditions proposées par Sony, nous pouvons effectivement dire que le téléviseur QD-OLED tient sa promesse d’une image plus lumineuse que sur la série de l’an passé.

En outre, nous avons pu aussi constater la présence d’une plage dynamique plus élevée sur la nouvelle dalle. Les couleurs paraissent plus intenses et l’image semble légèrement plus précise. Ces observations ont été faites pendant un moment relativement court et uniquement à l’œil. Des tests plus poussés, mais aussi et surtout dans différents modes d’images, viendront certainement confirmer nos premières impressions qui sont plutôt bonnes. Il faut toutefois reconnaître que l’écart entre les technologies de l’année dernière et de 2022 n’est pas si important qu’on aurait pu le penser à entendre le discours marketing autour des nouveaux téléviseurs embarquant un panneau QD-OLED.

Reste à connaitre le prix du téléviseur Sony XR-65A95K et des autres diagonales sachant que le 65 pouces de la série A90J était annoncé à 3800 euros lors de sa sortie. Sony ne nous a pas encore communiqué les tarifs qui seront pratiqués, mais nous a garanti qu’ils seraient « raisonnables ».