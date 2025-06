Ce bel écran gaming incurvé de 27″ signé Acer déploie ses 240 Hz avec un prix tout doux

L’Acer Nitro ED270X2bmiipx, c’est le genre d’écran qu’on sous-estime. Et pourtant. Derrière ses 27 pouces, il embarque 240 Hz de réactivité, une dalle incurvée immersive et une compatibilité FreeSync qui gomme les déchirures comme un pro. Nous le trouvons actuellement au tarif de 143 euros seulement chez PC Componentes.

Tous les setups n’ont pas la place (ni le budget) pour du 32 pouces 4K incurvé. Et ça tombe bien : Acer a soigné sa copie en petit format. Ce Nitro ED270X2bmiipx propose une fiche technique intéressante, une belle image, une fluidité musclée, et une réactivité au taquet, le tout à un prix contenu. Le combo parfait pour celles et ceux qui veulent s’équiper sans en faire des caisses, mais sans se contenter d’un écran plan-plan. Sur le site de PC Componentes, il est au juste prix.

Les atouts de cet Acer Nitro ED270X2bmiipx

Un combo ultra-fluide de 240 Hz et 1 ms

Une dalle Full HD incurvé de 27 pouces

La technologie AMD FreeSync

Affiché à 259 euros sur le site officiel, l’Acer Nitro ED270X2bmiipx est aujourd’hui disponible en promotion à 143,79 euros sur PC Componentes.

Fluidité et image : tout est sous contrôle

Là où cet écran fait mal, c’est sur la fréquence de rafraîchissement : 240 Hz, couplés à un temps de réponse de 1 ms, c’est une vraie promesse pour les jeux rapides. Sur du Valorant, Apex ou Rocket League, ça claque. Et même pour les usages plus chill comme Netflix ou de la bureautique animée, on apprécie la souplesse visuelle.

Sa dalle VA de 27 pouces affiche seulement une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels). On aurait préféré retrouver le sacro-saint 1 440p, mais l’écran offre des images nettes et des couleurs riches. Avec sa courbure 1 500R, le regard du joueur ou de la joueuse est comme enveloppé, ce qui lui permet de ne manquer aucun détail dans son jeu.

Enfin, la technologie FreeSync Premium permet une synchronisation fluide entre la carte graphique et l’écran. C’est simple : fini les micro-freezes ou les effets de tearing. Ça suit, même quand ça chauffe.

Ergonomie, design et connectique

Le format 27 pouces reste ultra-polyvalent : parfait sur bureau ou en double écran. Les bordures fines donnent une impression de compacité, et le pied inclinable permet un bon réglage sans fioritures. Ce n’est pas un modèle ergonomique haut de gamme, mais on peut l’ajuster juste ce qu’il faut.

Côté connectique, c’est basique, mais suffisant : deux ports HDMI, un DisplayPort, et une sortie casque. Pas d’USB-C ni de hub intégré, mais à ce tarif, difficile de râler. Tout ce qu’il faut pour brancher un PC fixe, une console ou un laptop sans jongler avec les câbles.

Le design global reste sobre, un brin gamer sans être flashy, avec une structure noire matte et une stabilité correcte. Le tout tient bien sur ses appuis, même quand on ajuste l’angle à l’arrache entre deux rounds. Ce moniteur est aussi compatible VESA, ce qui permet de le fixer facilement à un bras articulé ou un support mural pour un setup plus clean et ergonomique.

