Les promotions continuent pour la Nintendo Switch 2 en pack avec le jeu Mario Kart World

La toute nouvelle Nintendo Switch 2 en pack avec Mario Kart World bénéficie aujourd’hui d’une petite promotion chez Rakuten et passe à 489,99 euros au lieu de 499,99 euros. Les membres Gold et Platinum peuvent même l’avoir à 479,99 euros.

Le 5 juin 2025 restera dans l’Histoire comme la date à laquelle Nintendo a sorti la successeure de la Switch, la bien nommée Switch 2. Une console plus grande, plus puissante, plus belle, disponible avec une flopée d’accessoires. Alors qu’elle est encore en train d’être décortiquée par les spécialistes, les joueurs, eux, s’en donnent à cœur, joie avec le tout nouveau Mario Kart World, la nouvelle itération en monde ouvert de la célèbre franchise. C’est d’ailleurs la seule vraie exclusivité disponible avec la console lors du lancement. Aujourd’hui chez Rakuten, vous avez la Switch 2 avec un code pour télécharger Mario Kart World avec jusqu’à une vingatine d’euros en moins.

Les points forts de la Nintendo Switch 2

L’écran Full HD de 7,9 pouces monte jusqu’à 120 Hz

Les Joy-cons magnétiques plus agréables à manier

Un vrai gain de puissance par rapport à la première Switch

Le prix officiel de la Nintendo Switch 2 avec Mario Kart World est de 509,99 euros. Les marchands la proposent plutôt à 499,99 euros, mais pas Rakuten, qui la vend à 489,99 euros, ou à 479,99 euros si vous êtes membre Gold ou Platinum.

La nouvelle version de la console hybride fait rêver

Dire qu’elle était attendue serait un euphémisme tant la Nintendo Switch 2 a fait parler d’elle avant sa sortie. Mais la voilà, sous nos yeux, et il faut dire qu’elle donne envie. Déjà, elle est grande, beaucoup plus grande que la première Switch. Ça peut sembler rédhibitoire, mais une fois en main, elle reste très confortable à manipuler. Sans compter qu’elle bénéficie d’un écran lui aussi plus grand puisqu’il fait 7,9 pouces contre 7 pouces pour la Switch OLED.

D’ailleurs, celui-ci n’est pas OLED, il faudra se contenter d’une dalle LCD, même si elle sauve les meubles avec une compatible 120 Hz HDR. Et la luminosité, les contrastes et la fluidité sont au rendez-vous. De quoi passer de bons moments sur Mario Kart World, le jeu fourni dans le pack et sûrement le plus fun à jouer en ce moment.

La Switch 2 rétrocompatible brille en mode docké

Le fonctionnement de la console reste le même : elle peut être pratiquée en mode nomade ou posée dans son dock pour jouer sur le téléviseur. D’ailleurs, comme ça, les jeux sont vraiment jolis et certains titres de la première Switch bénéficient même d’une mise à jour, gratuite ou payante, pour bénéficier de la puissance de la Switch 2. Même les Joy-cons sont améliorés : plus grands, ils se fixent magnétiquement à la console avec un « clic » satisfaisant et un système très pratique pour les détacher.

Il faut aussi ajouter un mot sur l’autonomie de la console, le point le plus noir de la console. Celle-ci n’est pas des plus performantes : en test comparatif sur Super Mario Odyssey, la Switch 2 s’est éteinte en 2 h 46 contre 5 h 27 pour la Switch OLED et 3 h 12 pour la Lite. Elle souffre en plus d’un petit bug d’affichage pour lequel Nintendo a déjà proposé une solution. Reste que la console n’en est qu’à ses balbutiements et qu’elle réserve encore bien des surprises.

Vous pouvez retrouver nos premières impressions sur la Switch 2 en consultant notre prise en main de la dernière console de Nintendo.

