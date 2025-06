La Commission européenne miserait sur une boîte française pour lâcher le cloud de Microsoft

La Commission européenne envisagerait de quitter les services cloud proposés par Microsoft pour conserver une souveraineté numérique. Le Français OVHcloud figurerait parmi les favoris pour prendre le relais.

La Commission européenne frappe fort. Alors que des voix s’élèvent en Europe pour quitter les services de l’Américain Microsoft, la Commission européenne semble suivre le même mouvement. Elle envisagerait de trouver un nouveau partenaire pour l’hébergement de ses services cloud. Selon le média Euractiv, des « négociations avancées » seraient en cours entre la Commission et l’entreprise française OVHcloud.

Une situation géopolitique tendue

Selon Euractiv, plusieurs sources proches du dossier affirment que ce changement par la Commission européenne serait motivé par une volonté affirmée de souveraineté numérique. Toujours selon le média, ce changement aurait également été précipité après que la messagerie Outlook de Karim Khan, procureur de la Cour pénal internationale, ait été supprimée par Microsoft à la demande de l’administration Trump. Une suppression que Microsoft a démentie lors d’une audition devant le Sénat français.

Un français en course

Le mal semble pourtant fait pour la Commission européenne qui serait déjà en négociation avec plusieurs entreprises pour assurer l’hébergement de ses données. Parmi les prétendants, on retrouve le Français OVHcloud qui a confirmé que « des discussions sont effectivement en cours, à la fois avec la Commission et avec d’autres institutions et organisations publiques ». Rien n’est encore joué pour l’entreprise et ses data centers. D’autres acteurs sont encore dans la course, comme le Français Scaleway (du groupe Iliad), l’Allemand IONOS ou encore l’Italien Aruba.

Si la décision de la Commission n’est pas encore connue, elle témoigne d’une volonté forte pour l’Europe de se remettre à flot dans une course technologique où les États-Unis et la Chine sont encore prédominants.

