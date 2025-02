L’UE veut revenir dans la course à l’IA avec un investissement de 200 milliards d’euros

Lors du sommet pour l’IA qui s’est tenu à Paris en ce début du mois de février, l’Union européenne a tenu à montrer les muscles en annonçant des investissements faramineux dans le secteur de l’intelligence artificielle.

Source : Guillaume Périgois / Unsplash

C’est la réponse du berger à la bergère. Face au projet « Stargate » de 500 milliards de dollars aux États-Unis, l’Union européenne répond par le plan « InvestAI » qui vise à mobiliser 200 milliards d’euros sur cinq ans pour le développement de l’IA en Europe.

Annoncée en grande pompe par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, cette somme va en fait se diviser entre investissement public et privé, note Euronews.

Un « CERN pour l’IA »

D’abord viendront 50 milliards d’euros d’argent public destinés entre autres à construire des « gigausines européennes d’IA », affirme la présidente. Ces 4 gigantesques centres de données « seront spécialisés dans la formation des modèles d’IA les plus complexes et les plus volumineux » et bénéficieront d’environ « 100 000 puces d’IA de dernière génération », promet Ursula von der Leyen.

Ensuite, c’est 150 millions d’euros venant du privé qui continueront à irriguer le secteur. Cette somme colossale sera engagée par le collectif « EU AI Champions Initiative » qui réunit plus de 70 entreprises. On y retrouve notamment Mistral AI, Orange, Spotify, mais aussi TotalEnergies ou le groupe Carrefour.

Les entreprises présentes dans le collectif « EU AI Champions Initiative » // Crédit : EU AICI

« Ce partenariat public-privé unique, semblable à un CERN pour l’IA, permettra à tous nos scientifiques et entreprises, et pas seulement aux plus grands, de développer les très grands modèles les plus avancés nécessaires pour faire de l’Europe un continent de l’IA », assure la présidente de la Commission européenne.

Le RGPD sacrifié sur l’autel de l’IA ?

Si toutes les entreprises associées à cette initiative assurent vouloir « faire de l’Europe un continent leader dans l’intelligence artificielle », elles posent néanmoins certaines conditions à cette collaboration. Dans son communiqué de presse, cette « Champions Initiative » insiste sur le besoin d’adopter « un cadre réglementaire drastiquement simplifié » pour « encourager l’innovation et le leadership international ».

La coalition appelle notamment à une harmonisation des « plus de 100 lois européennes sur la tech » qui inhiberait l’innovation. Sans surprise, les champions de l’IA réclament des clauses d’exception au RGPD et un cadre réglementaire plus souple pour le partage des données entre les 27, notamment sur les données de santé.

Pour aller plus loin

La start-up française Mistral (Le Chat) dans la tourmente pour entorse présumée au RGPD

L’IA Act, largement édulcorée notamment sous la pression française, n’a donc pas réglé tous les problèmes de l’industrie et ces investissements massifs dans l’intelligence artificielle dans l’Europe représenteront également un test de la capacité du Vieux Continent à innover sans renier ses principes.