Microsoft investit 80 milliards de dollars dans « l’électricité de notre époque »

Microsoft y croit dur comme fer, la prochaine révolution technologique ne se fera pas sans eux et pour cela l’entreprise y met les moyens.

En 2023, Microsoft a annoncé un investissement colossal de 10 milliards de dollars dans la startup OpenAI et le développement de ChatGPT.

Si la technologie n’en est pour le moment qu’à ses débuts, son omniprésence et ses nombreuses applications donne envie à Microsoft d’aller plus loin. L’entreprise annonce, dans un billet de blog, investir à hauteur de 80 milliards de dollars pour construire des centres de données compatibles avec l’IA.

Un investissement sur quatre ans

Pour Brad Smith, vice-président et président de Microsoft, l’intelligence artificielle représente « l’électricité de notre époque » et une opportunité à ne pas manquer. Selon Tom’s Hardware, cet investissement n’aurait pas été anticipé par la concurrence. Le média souligne qu’il faut donc s’attendre à de nouveaux investissements majeurs dans le secteur, car personne ne voudra être à la traîne sur ce sujet.

L’intelligence artificielle est sur le point de devenir une technologie de pointe qui va changer le monde Brad Smith, vice-président et président de Microsoft

Un plan en trois temps

Pour Microsoft, cet investissement n’est que la première étape d’un plan en trois phases. En investissant massivement dans la recherche et le développement, l’entreprise vise à se positionner comme leader du secteur, et peut-être à acquérir une plus grande indépendance vis-à-vis d’OpenAI.

Ensuite, Microsoft prévoit de mettre en place un programme pour former des experts capables, à terme, d’exporter le savoir-faire américain dans d’autres pays.

Certaines de ces mesures sont chiffrées : un investissement de 35 milliards de dollars est prévu sur trois ans dans 14 pays pour construire une infrastructure de datacenters cloud et d’IA fiable et sécurisée. Toutefois, d’autres aspects restent en suspens, notamment sur le plan écologique.

Les entreprises investissant dans l’IA voient leur empreinte carbone exploser. À commencer par Google, qui a renoncé à sa neutralité carbone pour accélérer son développement de l’IA.

Sachant qu’« une requête sur ChatGPT demande 10 fois plus d’énergie qu’une recherche sur Google », l’expansion de l’intelligence artificielle, notamment par la construction de centrales nucléaires dédiées, soulève des questions sur le futur de cette technologie.