Véritable révolution industrielle et technologie, l’essor de l’intelligence artificielle soulève des questions en termes d’impact environnemental. Un congrès à Paris, organisé par l’Agence internationale de l’énergie, réunit industriels et politiques pour explorer ces enjeux.

Source : Adèle Foehrenbacher pour Frandroid

L’intelligence artificielle s’installe rapidement dans divers secteurs, de la création graphique à l’industrie musicale, mais son déploiement massif a un coût écologique. On peut par exemple citer Google qui a renoncé à l’idée d’avoir un bilan carbone neutre pour faciliter le développement de l’IA, tandis qu’Elon Musk créée un supercalculateur qui fonctionne avec des turbines à combustion de gaz. Cette consommation énergétique croissante interroge et inquiète. Pour répondre à ces inquiétudes, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) se réunit actuellement à Paris avec des responsables politiques et industriels, indique le média Connaissance des énergies (CDE).

Une technologie énergivore

Les chiffres rapportés par l’AIE ont de quoi interroger. On apprend, par exemple, que les centres de données (data center) utilisés entre autres pour calculer les demandes IA consomment aujourd’hui 1 % de la consommation d’électricité mondiale. À une échelle plus locale, cela représente par exemple 20 % de la demande en électricité de l’Irlande ou encore 25 % de celle de l’État de Virginie aux États-Unis, indique l’agence de l’énergie de l’OCDE.

Cela commence à susciter des inquiétudes quant à l’augmentation spectaculaire de la consommation d’électricité Thomas Spencer, analyste à l’Agence internationale de l’énergie

Le CDE profite de l’occasion pour souligner un changement subtil dans les usages, mais significatif : une seule requête sur ChatGPT consomme dix fois plus d’énergie qu’une simple recherche sur Google.

Pour aller plus loin

ChatGPT à quel prix ? Si on l’avait utilisé pour écrire cet article, nous aurions consommé 12 bouteilles d’eau

Une coopération entre politiques et industries

Pour répondre à ces nouveaux enjeux énergétiques, l’AIE réuni le 4 et 5 décembre à Paris des professionnels issus de l’industrie et des décideurs politiques, « ce qui ne s’est jamais vraiment produit auparavant », indique Spencer. Cette réunion vise à obtenir des données plus détaillées sur les infrastructures et la consommation énergétique de l’IA, des informations actuellement manquantes pour nourrir les analyses et les prévisions, poursuit Spencer.

Pour aller plus loin

Des chercheurs ont trouvé une solution pour corriger un des principaux problèmes de l’IA

Au-delà de la question énergétique et environnementale, l’accès à cette technologie suscite des interrogations dans le reste du monde politique et industriel, contrairement à ce que pourrait suggérer Spencer. Dernièrement, l’ONU se proposait de mettre en place une coopération entre les États et les industriels afin de mieux encadrer l’IA dans le but d’éviter la création d’un déséquilibre démocratique.