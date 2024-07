L’IA fait exploser l’empreinte carbone de Google : adieu neutralité

Après avoir revendiqué être une entreprise avec une empreinte carbone neutre depuis 2007, Google cède face aux ressources demandées par la course à l'IA et reconsidère ses ambitions écologiques.

Google en stoppant l’achat massif de compensation carbone met fin par là même à son étiquette d’entreprise avec une empreinte carbone neutre depuis 2007. L’entreprise cherche toujours à atteindre le taux de zéro émission nette de carbone d’ici 2030 selon son dernier rapport environnemental.

S’acheter une bonne conscience

En réalité, l’entreprise n’a jamais été neutre en émission de carbone. Cette communication s’appuie sur la définition de la neutralité carbone qui repose sur le fait qu’une entreprise équilibre ses émissions liées au réchauffement climatique de la planète correspondant au volume d’émissions générées par ses bâtiments, ses centres de données et ses voyages d’affaires avec des techniques qui éliminent la même quantité d’émissions. Il existe alors plusieurs méthodes pour « éliminer » ces émissions, les entreprises peuvent acheter à crédit, ce qui équivaut à une tonne d’émissions, ou encore compenser avec des actions comme la protection de forêts ou la création de lieux d’énergies renouvelables.

Des efforts loin d’être à la hauteur de l’enjeu selon Bloomberg. Ces derniers ont contacté des experts ayant constaté que ces diverses compensations ne sont pas suffisantes à l’élimination des émissions de carbone. Pire, les projets forestiers seraient exagérés, et les centrales d’énergies renouvelables auraient pu se construire sans les petits apports financiers de ces entreprises.

Google, dans son dernier rapport environnemental, semble aller vers plus de transparence et indique qu’« À partir de 2023, nous ne maintenons plus la neutralité carbone opérationnelle. »

L’intelligence artificielle face à l’environnement

Le point de bascule pour l’entreprise se concentre autour d’un nouveau secteur de recherche : l’intelligence artificielle. Dans une enquête réalisée par Bloomberg, l’on apprend que les émissions totales de Google liées au réchauffement climatique en 2023 sont 48 % plus élevées qu’en 2019. Sur cette même période, sa consommation totale d’énergie a doublé. Une tendance qui se confirme pour d’autres entreprises comme Microsoft, dont les activités liées à l’IA ont entraîné une augmentation de 30 % de ses émissions par rapport à 2020.

L’entreprise ne démord de son objectif premier : « Nous sommes attachés aux objectifs de développement durable que nous nous sommes fixés », a déclaré le porte-parole de Google. « Atteindre zéro émission nette d’ici 2030 est un objectif extrêmement ambitieux, et nous y travaillons très dur. Nous n’avons pas toutes les réponses, mais nous sommes déterminés à collaborer et à jouer notre rôle. »

Sur le jeu de la transparence, l’Union européenne joue carte sur table et va bientôt interdire aux entreprises l’utilisation trompeuse de termes comme « neutre en carbone ». Les États membres doivent transposer cette directive dans leur législation nationale d’ici au 27 mars 2026 avec une application des règles au 27 septembre 2026.