Des chercheurs ont trouvé une solution pour corriger un des principaux problèmes de l’IA

Le rapide développement de l’IA pousse différents secteurs à s’adapter, du juridique à l’environnemental. Face à la pollution que peuvent représenter les centres de données, des chercheurs estiment avoir trouvé une solution.

Source : Unsplash

Si la course à l’IA est captivante d’un point de vue technologique, elle pose des problèmes environnementaux. Face à une demande énergétique croissante du secteur, des chercheurs pourraient avoir trouvé une solution.

Un risque environnemental

Microsoft, Twitter, Google, OpenAI, le nombre d’entreprises investissant massivement dans l’IA ne cesse d’augmenter au détriment de la préservation environnementale.

Selon The Verge, des entreprises comme Microsoft relance des centrales nucléaires aux États-Unis pour couvrir les besoins énergétiques de cette nouvelle technologie. Des besoins qui ne sont pas sans conséquences s’i’ils ne sont pas maîtrisés.

Des chercheurs de l’entreprise BitEnergy AI auraient développé une nouvelle technique de calcul qui pourrait réduire la consommation d’énergie de l’IA sans amoindrir ses performances, nous rapporte TechSpot. Cette nouvelle méthode de calcul se présente sous la forme d’un algorithme nommé L-Mul et pourrait réduire la consommation de 95 % face à une perte de performance estimée de 0,07 %.

Une technique qui demande de l’adaptation

Ce qui est une bonne nouvelle environnementale, ne l’est pas forcément du point de vue des industriels. En effet, la mise en place de cet algorithme nécessite l’installation de matériel spécialisé. Certaines entreprises comme Nvidia qui tirent d’énormes bénéfices de cette industrie pourrait également voir d’un mauvais œil la mise en place d’une technique qui pourrait à terme nécessiter moins de matériel.

Si la curiosité vous pique, sachez que l’étude existe dans une version pré-publiée, elle n’a pas encore été publiée dans une revue scientifique, dans la bibliothèque de l’Université Rutgers au New Jersey.