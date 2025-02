Bonne nouvelle pour les fans d’Alexa : Amazon ne va pas lâcher ses produits Echo, au contraire

Bonne nouvelle pour les fans d’Alexa : Amazon tease une vague d’appareils pour l’automne.

Amazon Echo Spot 2024

Pas de panique, utilisateurs d’Alexa : Amazon n’a aucune intention de laisser tomber ses enceintes intelligentes Echo ou ses autres appareils connectés, comme les écrans, les écouteurs, les écrans…

Au contraire, l’entreprise prépare une grosse offensive pour l’automne 2025, avec de nouveaux appareils et une version dopée de son assistant vocal, Alexa+. C’est la période habituelle d’annonces des produits hardware chez Amazon.

Si vous vous demandiez si Amazon allait se faire discret face à la concurrence (coucou Google Nest, qui semble en mode pause), La réponse est « non ».

Les produits Echo restent très utilisés

Côté chiffres, Amazon a de quoi fanfaronner. L’utilisation d’Alexa pour contrôler des appareils connectés a explosé : +100 % de demandes pour piloter des objets du quotidien, comme des ventilateurs ou des climatisateurs intelligents (en hausse de 37 %).

Bref, les enceintes Echo, les Fire TV et compagnie ne sont pas près de prendre la poussière. Et avec plus de 500 millions d’appareils compatibles Alexa dans le monde, l’écosystème est déjà bien installé.

Mais Amazon ne s’arrête pas là. Panos Panay, le responsable des appareils et services chez Amazon, a lâché quelques indices. Il parle d’une flopée de nouveaux appareils dopés à l’IA pour l’automne.

Parmi les rumeurs, on attend une version améliorée des Echo Frames, ces lunettes intelligentes intégrant Alexa. Jusqu’ici, elles n’avaient pas de caméra – un gros manque face aux lunettes Ray-Ban de Meta, par exemple. Avec Alexa+ et ses capacités IA avancées, Amazon pourrait enfin combler ce retard et proposer des lunettes qui en jettent.

Attention toutefois : tous vos appareils Echo ne pourront pas profiter d’Alexa+ dès le départ. Amazon a révélé que le déploiement commencera dans les prochaines semaines, mais uniquement sur certains modèles, comme les Echo Show 8, 10, 15 et 21.

Pourquoi ces choix ? Parce que l’entreprise donne la priorité aux écrans connectés pour tester cette version améliorée. Pas de panique si vous avez un Echo Dot ou un autre modèle : Amazon laisse entendre que d’autres appareils pourraient suivre plus tard.