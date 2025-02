Les 6 choses les plus impressionnantes que vous pourrez faire avec Alexa+, le nouvel assistant d’Amazon

Alexa+ débarque avec des pouvoirs boostés par l’IA : voici ce qu’elle sait faire de nouveau.

Ce 26 février, Amazon a présenté Alexa+, la toute dernière version de l’assistant vocal d’Amazon qui débarque avec une touche d’intelligence artificielle générative.

On a envie de dire… enfin ! Alexa+ promet de transformer nos appareils Echo en véritables assistant de vie. Ils ont travaillé avec Anthropic, l’éditeur de Claude. Voici les 6 fonctionnalités les plus impressionnantes d’Alexa+.

Des commandes vocales pour zapper dans vos films

Vous regardez Interstellar sur Prime Video, et là, vous avez une envie soudaine de revoir la scène où Matthew McConaughey dit au revoir à sa fille.

Plus besoin de chercher la télécommande ou de scroller pendant 10 minutes. Avec Alexa+, vous dites juste : « Alexa, va à la scène où Matthew dit au revoir à sa fille », et hop, elle vous y emmène direct.

Cette fonctionnalité utilise l’IA pour comprendre les acteurs, les personnages ou même des citations précises dans les films. Et si vous ne vous souvenez plus du titre d’un film ? Pas de panique, un petit « Alexa, c’est quoi le film où Matt Damon est coincé sur Mars ? » et elle vous répond Seul sur Mars.

Des rappels à la maison

Si vous avez des enfants ou des colocataires un peu tête en l’air, cette nouveauté va vous plaire. Avec Alexa+, vous pouvez programmer des rappels automatiques qui se déclenchent quand elle reconnaît quelqu’un. Par exemple, vous dites : « Alexa, quand tu vois Baptiste, dis-lui de sortir les poubelles. » Grâce à la reconnaissance visuelle (si vous avez un Echo Show), elle repère Baptiste et lui balance le message au bon moment.

Créez vos routines de maison intelligente sans toucher à l’appli

Vous savez ce que sont les « routines » sur Alexa ? Ce sont des petits scénarios automatisés, comme éteindre les lumières à une certaine heure. Avant, il fallait passer par l’application Alexa pour les configurer, mais avec Alexa+, tout se fait à la voix. Imaginez dire : « Alexa, baisse doucement la lumière de la chambre à 22h tous les soirs », et voilà, c’est programmé. Mieux encore, vous pouvez personnaliser ces routines pour chaque personne de la maison.

Si vos enfants ont des voix différentes, Alexa peut lancer une routine spéciale pour chacun quand ils disent « Je suis rentré ! ».

Des résumés malins pour garder un œil sur tout

Vous avez une caméra de sécurité connectée ou une maison qui bourdonne d’activité ? Alexa+ devient votre assistante perso pour faire le point.

Elle peut analyser ce que vos caméras intelligentes ont capté dans la journée et vous en faire un résumé clair. Par exemple, en rentrant du boulot, vous demandez : « Alexa, quoi de neuf à la porte aujourd’hui ? » Elle vous raconte qui est passé, si un colis a été livré ou si le chat est sorti, et elle peut même vous montrer les images sur un Echo Show.

Des recommandations qui suivent vos envies

Envie de découvrir de la musique ou un film, mais pas d’idée précise ? Alexa+ est là pour jouer les conseillers. Grâce à l’IA générative, elle discute avec vous comme un pote. Vous pouvez lui demander : « Quel est le style de ma chanson préférée ? » et elle vous trouve d’autres artistes qui collent à vos goûts. Ou encore : « Alexa, je veux un film d’action qui bouge ce soir », et elle vous sort une liste taillée sur mesure depuis Prime Video. Et si vous entendez une musique dans une série mais ne savez pas ce que c’est, elle vous donne la réponse.

Alexa+ arrive bientôt mais aux Etats-Unis, du moins pour le moment. Si vous êtes membre Amazon Prime (14,99 dollars par mois), c’est gratuit. Sinon, il faudra débourser 19,99 dollars par mois – mais franchement, autant prendre Prime, ça revient moins cher avec tous les avantages en plus.

Le déploiement commence dans les prochaines semaines sur les Echo Show 8, 10, 15 et 21, puis s’étendra à d’autres appareils Amazon. Il y aura aussi une appli dédiée pour en profiter partout.

