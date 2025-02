Huawei FreeArc, des écouteurs qui ne vont pas vous lâcher

Huawei vient d’annoncer la commercialisation de nouveaux écouteurs ouverts, les FreeArc. Dotés de crochets d’oreille et d’un design en pont en C, ils veulent offrir un maintien et un confort à toute épreuve.

Huawei FreeArc // Source : Huawei

Le segment des écouteurs ouverts est en pleine croissance actuellement avec de très nombreuses marques proposant leurs modèles. On peut ainsi compter sur les Bose Ultra Open Earbuds, les Sony LinkBuds Open, les Nothing Ear (open), les Shokz OpenFit Air, les Xiaomi OpenWear Stereo, les JVC Nearphones HA-NP40T, les Teufel Airy Open TWS ainsi que les Honor Earbuds Open. Dernièrement, Beats a aussi lancé son modèle phare, les Powerbeats Pro 2. De son côté, Huawei propose également les FreeClip et annonce les nouveaux FreeArc.

Le design des FreeArc s’appuie sur une étude approfondie menée sur plus de 10 000 morphologies auriculaires. Le crochet, fabriqué en alliage nickel-titane à mémoire de forme de 0,7 mm, s’adapte naturellement à la forme de l’oreille. La structure comprend trois éléments principaux : une « gouttelette » de confort, un haricot acoustique et le pont en C.

Le revêtement en silicone liquide, couvrant 81,5% de la surface, assure un contact agréable avec la peau, tandis que la certification SGS Smart Green Medal atteste de la qualité des matériaux utilisés, selon la marque.

Le son directement vers le canal auditif

Sur le plan audio, les FreeArc intègrent des haut-parleurs haute sensibilité de 17 x 12 mm, associés à une structure acoustique symétrique. Le système d’ondes sonores inversées dirige précisément le son vers le canal auditif, tandis que les algorithmes Dynamic Bass et Adaptive Equal-loudness ajustent automatiquement la sortie sonore pour garantir un équilibre optimal entre les basses et les aigus, quel que soit le volume d’écoute.

La certification IP57 des écouteurs FreeArc assure une résistance à l’eau et à la poussière, permettant une utilisation sans crainte lors d’activités sportives, même sous la pluie. Les FreeArc veulent également proposer une qualité d’appel optimale grâce à leur configuration à double microphone et leur système de triple réduction du bruit. Cette technologie permet de minimiser les bruits parasites, notamment le vent, assurant ainsi une capture claire de la voix en extérieur.

Connexion stable, même à distance et bonne autonomie promise

Notez que la connectivité des FreeArc a été particulièrement soignée, offrant une stabilité de connexion sur de longues distances, que ce soit sur un terrain de sport de 400 mètres de circonférence ou dans un bureau de 100 mètres carrés, selon la marque.

Huawei annonce une autonomie de 28 heures avec l’étui qui permet de les recharger. Une seule charge permet de profiter des écouteurs pendant 7 heures non-stop, selon la marque. Toujours d’après le fabricant, 10 minutes de charge offrent une écoute de 3 heures. Le contrôle de la musique et des appels se fait directement au niveau des écouteurs. Ils fonctionnent avec des smartphones Android, iOS et, bien entendu Huawei via l’application AI Life. Avec ces derniers, il est possible de profiter de la fonction Partage audio pour connecter deux paires d’écouteurs au même téléphone de la marque chinoise.

Disponibilité et prix des écouteurs Huawei FreeArc

Les FreeArc sont disponibles en précommande dès aujourd’hui au prix de 119,99 euros. Une offre de lancement avec le code A20FREEARC permet de bénéficier d’une remise de 20 euros, ramenant le prix à 99,99 euros jusqu’au 31 mars. Les écouteurs seront proposés en quatre coloris sur le marché : noir, blanc ou vert.