La Fnac brade ce pack Nintendo Switch Lite bien complet (jeu, pochette, microSD) à un super prix pour la fin des soldes

Si vous n’avez pas envie d’attendre la Nintendo Switch 2, et qu’un modèle portable vous tente bien plus, alors ce pack Nintendo Switch Lite, proposé à 209,99 euros au lieu de 244,90 euros par la Fnac pendant ces soldes, devrait vous intéresser.

Oui, la Nintendo Switch 2 vient tout juste d’être officiellement présentée, mais si vous ne souhaitez pas forcément opter pour une nouvelle console hybride, et préférez avant tout un modèle nomade, plus pratique et léger, alors vous devriez vous diriger vers la Nintendo Switch Lite. Certes, elle ne peut pas être connectée à un téléviseur, mais ses atouts restent nombreux. Et pendant les soldes d’hiver, on peut la trouver dans un pack complet à -14 %.

Les points forts de ce pack Nintendo Switch Lite

Une console légère et compacte

Avec une bonne autonomie

Et accompagnée d’un jeu, d’une pochette et d’une carte microSD pour stocker plein de titres

Au lieu de 244,90 euros, le pack comprenant une Nintendo Switch Lite, le jeu Prince of Persia : The Lost Crown, une pochette de transport et une carte microSD de 128 Go est aujourd’hui disponible en promotion à 209,99 euros à la Fnac. Une belle affaire, quand on sait que la Switch Lite a été lancée seule à 199,99 euros.

Une console portable toute mignonne

Vous l’aurez sûrement remarqué, la Nintendo Switch Lite est pas mal différente de ses sœurs, les Nintendo Switch classique et OLED. Ici, pas de dock, support qui permet à la console d’être connectée à un téléviseur pour jouer sur un plus grand écran, ni de Joy-Con, les fameuses manettes de la console japonaise qui permettent aussi d’enchaîner les mouvements de façon plus précise dans le jeu, et de jouer avec le mode « table », la console posée sur un meuble. Ce modèle Lite a surtout été pensé pour les joueuses et joueurs en quête d’une console portable facile à transporter, simple d’utilisation… et moins onéreuse.

Cette Switch Lite est toute légère (275g, contre 320 g pour le modèle OLED), et donc plus confortable en main. Avec ses dimensions de 91,1 mm x 208 mm x 13,9 mm, elle est un modèle compact particulièrement mignon. Pour réduire les coûts, la marque a par ailleurs misé sur du plastique, mais malheureusement, cette matière donne un aspect un peu trop bas de gamme à l’ensemble, avec des endroits rugueux. Les touches A, B, X et Y sont de leur côté un poil trop creuses, mais la croix directionnelle est un bon ajout que les adeptes de jeux de combats apprécieront.

Une autonomie généreuse

Côté écran, on a droit à une dalle LCD de 5,5 pouces, offrant une définition HD (1 280 x 720 pixels). Cela paraît peu, mais cette définition 720p ne nous a pas du tout dérangés en jeu lors de notre test. En revanche, la luminosité s’est révélée un peu trop juste, surtout lorsque l’on jouait dehors sous un grand soleil. Côté stockage, la Switch Lite met à disposition un espace de 32 Go, dont 6,2 Go sont déjà occupés par le logiciel qui fait tourner la machine. L’insertion d’une carte microSD est donc primordiale, et ça tombe bien, elle est ici incluse dans le pack.

Enfin, concernant son autonomie, la Nintendo Switch Lite se montre plutôt endurante avec sa batterie de 3 570 mAh. Elle l’est même bien plus que la Switch classique grâce, entre autres, à la puce Nvidia Tegra X1 Mariko sensiblement plus efficace énergétiquement que le Tegra X1 Logan de la console originelle. Sur The Legend of Zelda : Breath of the Wild, nous avons pu jouer pendant un tout petit peu moins de 3 heures sur une recharge complète. Pour les titres 2D, moins gourmands en ressources, l’autonomie peut facilement dépasser les 5 heures.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Nintendo Switch Lite.

