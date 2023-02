Les meilleurs accessoires pour la Nintendo Switch Lite

Vous avez acheté une Nintendo Switch Lite ? Pour enrichir votre expérience et protéger votre nouvelle console portable, nous vous conseillons de considérer certains accessoires indispensables.

Version miniature de la Nintendo Switch, la Switch Lite est une console uniquement portable. Comme sa grande sœur, elle permet de profiter de l’ensemble du catalogue de jeux Nintendo et pourra être emmenée facilement dans tous vos déplacements. Pour profiter au maximum de votre petite console, le mieux sera de lui offrir quelques accessoires, qui vous faciliteront la vie, et la protégeront au mieux.

Si vous hésitez encore sur la Switch que vous devriez choisir, jetez donc un œil à notre comparatif dédié à la question. Si vous préférez la Switch classique ou la Switch OLED, elles bénéficient elles aussi d’une flopée d’accessoires bien utiles. Pour jouer dans de bonnes conditions, ne manquez pas non plus d’investir dans un bon casque audio.

La housse de transport : Orzly pour Switch Lite

Une console portable a vocation à être… transportée. Comme pour la Switch première du nom, il existe de nombreuses housses pour transporter votre console en toute sécurité. Nous avons toutefois un faible pour cet étui Orzly très complet. Conçue en éthylène-acétate de vinyle (EVA), un matériau léger et résistant aux chocs, elle est ainsi suffisamment robuste pour protéger votre Switch Lite en cas de chute. Elle possède 8 emplacements pour stocker vos jeux dans un rabat qui tombe sur l’écran. La surface en contact avec ce dernier est toute duveteuse pour éviter les rayures.

L’autre avantage de cette housse de transport est d’intégrer une seconde poche suffisamment spacieuse pour accueillir un câble USB, une fine batterie externe ou des câbles. Attention, le chargeur d’origine ne rentrera pas. Elle a en plus le mérite de coûter moins de 15 euros, c’est moins que la housse officielle de Nintendo. Contrairement à cette dernière, elle n’est en revanche pas livrée avec une protection d’écran, il faudra l’acheter séparément. Elle est disponible en plusieurs couleurs pour s’accommoder à celle de votre console si vous le souhaitez.

La protection d’écran : vitre de protection

Si vous avez déjà eu une Switch, vous savez que l’écran peut se rayer facilement. On vous conseille donc d’ajouter une protection d’écran. Toutes se valent à peu près et résistent aux agressions les plus courantes de ce qui pourrait traîner dans un sac à dos ou une sacoche comme des clefs ou des pièces de monnaie. Mais elles se rayeront à un moment ou à un autre. L’intérêt est surtout de pouvoir la remplacer facilement lorsqu’il y a trop d’imperfections, c’est pourquoi acheter un pack de films est encore le mieux.

On retrouve la marque Orzly avec un lot de 4 protections en verre trempé, de seulement 0,24 mm d’épaisseur. Le tout est prévu pour être appliqué facilement sans faire de bulles. À moins de 10 euros, vous serez tranquille pendant longtemps.

Une carte SD : Sandisk Extreme 128 Go : agrandissez la capacité de stockage

Les jeux en boîte sont géniaux si l’on est collectionneur, mais le téléchargement, c’est parfois plus pratique. L’eShop de Nintendo regorge de petites pépites vidéoludiques et de promotions. On peut donc rapidement remplir les 32 Go de stockage disponibles par défaut. Fort heureusement, il est extensible via carte SD et compte tenu du prix de ces dernières, on peut directement opter pour 128 Go afin d’être tranquille pendant de longs mois. Notre sélection des meilleures cartes microSD est aussi disponible à la lecture.

Pour une efficacité optimale, nous recommandons la carte micro SD Sandisk Extreme en 128 Go qui a le mérite d’être certifiée A2 et UHS-3. Cela garantira une bonne circulation des informations entre la Switch et le stockage pour limiter les problèmes de performances si tant est qu’il y en ait. Cela vous coûtera moins de 35 euros. Cette carte fonctionnera également dans la Switch classique. Nous déconseillons les cartes officielles qui n’offrent aucun avantage par rapport aux modèles de série et sont plus onéreuses.

La batterie externe : Anker PowerCore 525 : pour soutenir votre Switch Lite

Trouver une batterie externe pour sa Switch est assez compliqué, dans la mesure où elles peinent à délivrer la puissance nécessaire pour alimenter et recharger la console lorsqu’elle fonctionne. Elle nécessite en effet 15 V / 2,6 A, soit un peu moins de 40W lorsqu’elle est utilisée. Aucune batterie externe de taille raisonnable n’est capable de délivrer autant. Toutefois, les batteries « Power Delivery » d’Anker permettent de recharger la console à une vitesse supportable. Trouvez aussi un produit dans notre sélection dédiée aux batteries externes.

Vous avez le choix entre plusieurs modèles, mais on recommande d’opter pour cette batterie de 20100 mAh à 65 euros qui vous offrira presque deux recharges complètes. Votre batterie externe est l’accessoire indispensable pour votre Nintendo Switch Lite, tant l’autonomie de cette dernière est limitée (entre 3 et 4 heures).

Le chargeur compact : Anker Power Delivery 65W

Vous en avez assez de devoir transporter partout votre gros bloc secteur pour la Switch ? Optez pour un chargeur tiers, plus compact, qui se glissera facilement un peu partout. C’est encore chez Anker que nous nous regardons, avec ce chargeur 65W qui alimentera votre console sans problème. Si celui-ci ne vous convient pas, rendez-vous sur notre sélection dédiée aux chargeurs.

D’autant que, contrairement au chargeur d’origine, le câble USB-C est détachable, ce qui facilitera le transport. Vous pourrez donc aussi y adjoindre un câble plus long si vous en avez besoin. Bien évidemment, le bloc est capable de recharger tous les autres appareils, tels qu’un ordinateur ou un smartphone. Il coûte moins de 60 euros, mais est livré sans câble USB.

