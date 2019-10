Vous avez craqué. Vous avez acheté une Nintendo Switch Lite. Certes, la console — portable — est censée se suffire à elle-même, mais il existe plusieurs accessoires pour enrichir l’expérience. Nous en avons sélectionné 5 pour la machine, ainsi que leurs pendants pour la Switch « tout court » au passage.

La Switch Lite est enfin arrivée et nous l’avons dit dans notre test, c’est une excellente console qui permet de profiter de tout le catalogue Switch dans un format plus compact pensé spécifiquement pour être utilisée en déplacement. Elle fonctionnera très bien toute seule, mais en y adjoignant certains accessoires on pourra en profiter dans des conditions encore meilleures. Nous avons sélectionné 5 accessoires idéaux pour votre Switch Lite (ou non).

La housse de transport : Orzly pour Switch Lite

Une console portable a vocation à être… transportée. Comme pour la switch première du nom. Il existe de nombreuses housses pour transporter votre console en toute sécurité. Nous avons toutefois un faible pour cet étui Orzly très complet. Conçu en éthylène-acétate de vinyle (EVA), un matériau léger, mais résistant aux chocs, elle est ainsi suffisamment robuste pour protéger votre Switch Lite en cas de chute. Elle possède 8 emplacements pour stocker vos jeux dans un rabat qui tombe sur l’écran. La surface en contact avec ce dernier est toute duveteuse pour éviter les rayures.

L’autre avantage de cette housse de transport est d’intégrer une seconde poche suffisamment spacieuse pour accueillir un câble USB, une fine batterie externe ou des câbles. Attention, le chargeur d’origine ne rentrera pas. Elle a en plus le mérite de coûter moins de 15 euros, c’est moins que la housse officielle de Nintendo. Contrairement à cette dernière, elle n’est en revanche pas livrée avec une protection d’écran. Il faudra l’acheter séparément, elle est disponible en plusieurs couleurs pour s’accommoder à celle de votre console si vous le souhaitez, mais les prix sont susceptibles de varier en fonction de la nuance.

Retrouvez la housse Orzly pour Switch Lite à moins de 13e

Une version pour la Switch classique est aussi disponible à un prix similaire.

Retrouvez la housse Orzly pour Switch classique à moins de 12e

La protection d’écran : vitre de protection HeysTop

Si vous avez déjà eu une Switch, vous savez que l’écran peut se rayer facilement. On vous conseille donc d’ajouter une protection d’écran que vous pourrez changer en cas de rayures. Toutes se valent à peu près puisqu’elles sont toutes certifiées 9H, ce qui suffit en théorie pour résister aux agressions les plus courantes de ce qui pourrait trainer dans un sac à dos ou une sacoche comme des clefs ou des pièces de monnaie.

Un pack de deux est selon nous amplement suffisant pour tenir plusieurs mois. Nous optons pour ce pack de HeysTop à moins de 7 euros. Avec son épaisseur de 0,3 mm la vitre résistera aux rayures et aux chocs courants. Elle est également traitée contre les traces de doigts, c’est mieux sur un écran tactile. Il est livré avec un chiffon humide pour enlever toutes les imperfections et de quoi enlever la poussière avant application. Vous avez également une carte pour supprimer les bulles d’airs qui seraient restées sous la protection.

Retrouvez la protection pour Switch Lite à moins de 7e sur Amazon

Un équivalent est bien évidemment disponible pour la Switch « tout court », à moins de 7 euros également.

Retrouvez la protection pour Switch à moins de 7e sur Amazon

Une carte SD : Sandisk Extreme 128 Go

Les jeux en boite sont géniaux si l’on est collectionneur, mais le téléchargement c’est parfois plus pratique et l’eShop regorge de petites pépites vidéoludiques. On peut donc rapidement remplir les 32 Go de stockage disponibles par défaut. Fort heureusement il est extensible via carte SD et compte tenu du prix de ces dernières on peut directement opter pour 128 Go afin d’être tranquille pendant de longs mois.

Pour une efficacité optimale nous recommandons le carte micro SD Sandisk Extreme en 128 Go qui a le mérite d’être certifiée A2 et UHS-3. Cela garantira une bonne circulation des informations entre la Switch et le stockage pour limiter les problèmes de performances si tant est qu’il y en ait. Cela vous coûtera moins de 30 euros. Si le votre budget est un peu plus serré, vous pouvez opter pour la version 64 Go, cela vous fera gagner une dizaine d’euros. Cette carte fonctionnera également dans la Switch classique. Nous déconseillons les cartes officielles qui n’offrent aucun avantage par rapport aux modèles de série.

Retrouvez la Sandisk Extreme 128 Go à moins de 30 euros sur Amazon

Retrouvez la Sandisk Extreme 64 Go à 20 euros environ sur Amazon

La batterie externe : Anker PowerCore 20 100

Trouver une batterie externe pour sa Switch est assez compliqué dans le mesure où elles peinent à délivrer la puissance nécessaire pour alimenter et recharger la console lorsqu’elle fonctionne. Elle nécessite en effet 15 V / 2,6 A soit un peu moins de 40W lorsqu’elle est utilisée. Aucune batterie externe de taille raisonnable n’est capable de délivrer autant. Toutefois, les batteries « Power Delivery » d’Anker permettent de recharger la console à une vitesse raisonnable.

Vous avez le choix entre plusieurs modèles mais on recommande d’opter pour cette batterie de 20100 mAh à 50 euros qui vous offrira presque deux recharges complètes. Sachez également qu’il existe des batteries Anker, sous licence Nintendo, optimisée spécialement pour la Switch. Nous trouvons que le surcoût qu’elles impliquent n’est pas vraiment justifié au regard des avantages qu’elles offrent dans la mesure où elle coûte tout de même près de 90 euros. Vous pouvez bien évidemment utiliser avec la Switch historique.

Retrouvez la batterie Anker 20 100 mAh à 50 euros environ sur Amazon

Retrouvez la batterie 20 100 mAh officielle à moins de 90e sur Boulanger

Le chargeur compact : Anker Power Delivery 30W

Vous en avez marre de devoir transporter partout votre gros bloc de recharge pour la Switch ? Optez pour un chargeur tiers, plus compact qui se glissera facilement un peu partout. C’est encore chez Anker que nous nous tournons avec ce chargeur 30W qui alimentera votre console dans des conditions proches du chargeur livré d’origine. La console se rechargera effectivement légèrement moins vite, mais ce que vous perdez en efficacité, vous le gagnez en compacité.

D’autant que, contrairement au chargeur d’origine, le câble USB-C est détachable, ce qui veut dire qui facilitera encore plus de transport. Vous pourrez donc aussi y adjoindre un câble plus long si vous en avez besoin. Bien évidemment, le bloc est capable de recharger tous les autres appareils y compris des petits ordinateurs tels que le MacBook. Il sera en revanche un peu juste pour des MacBook Pro. Il coûte moins de 40 euros, mais est livré sans câble USB.

Retrouvez le chargeur Anker à moins de 40 euros sur Amazon

Si vous utilisez d’autres accessoires dont vous ne pouvez plus vous passer, n’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.