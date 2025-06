La nouvelle voiture électrique de BYD flashée en Chine avec de nouvelles informations

Annoncée au mois d’avril 2025, la nouvelle BYD Sealion 06 nous donne de ses nouvelles. Cette grande voiture électrique devrait notamment démarrer à moins de 20 000 euros en Chine, et pourrait tout à fait être distribuée en Europe.

BYD ne chôme pas en ce moment, et cela depuis son arrivée en Europe au cours de l’été 2023. La firme enchaîne les nouveautés, et investit massivement sur notre marché. Elle prévoit d’ouvrir notamment sa première usine en Hongrie, et d’y installer son centre de R&D. Et ce n’est qu’un début.

Un nouveau crossover électrique

Le constructeur basé à Shenzhen mise beaucoup sur le Vieux Continent, et a pour cela une stratégie bien huilée. Et voilà qu’il prépare le lancement d’un tout nouveau modèle électrique, qui devrait à son tour finir par débarquer chez nous.

Il s’agit de la Sealion 06, un crossover présenté pour la toute première fois au cours du mois d’avril 2025. Et voilà que le site spécialisé ItHome nous donne de nouvelles informations sur cette auto, qui sera lancée au cours du 3ème trimestre 2025.

Cette dernière fait partie de la gamme Ocean, aux côtés des Seal, Dolphin et autre Dolphin Surf qui vient tout juste d’être dévoilée. Elle s’offre un style très épuré, reconnaissable à sa signature lumineuse à deux étages. Juste en dessous, nous retrouvons de larges prises d’air, qui lui donne un style plus dynamique. Le crossover électrique mesure 4,81 mètres de long pour 1,92 mètre de large et 1,68 mètre de haut. Un gabarit qui lui permet de chasser sur les terres de la Tesla Model Y.

De profil, la nouvelle Sealion 06 affiche une silhouette assez conventionnelle, avec une ligne de toit légèrement inclinée. Pas suffisamment cependant pour lui donner un style de SUV coupé. La partie arrière rappelle quant à elle celle des autres modèles de la gamme, et s’offre notamment une signature lumineuse reprise de la Seal. Logique, puisque les deux font partie de la même famille. Au même titre que la Sealion 07, que nous avions découvert au Mondial de l’auto de Paris en octobre 2024.

Pour le moment, le poste de conduite du crossover électrique chinois n’a pas été montré par le constructeur. On sait en revanche que l’empattement mesure 2,82 mètres, ce qui devrait lui permettre d’accueillir confortablement les occupants. À bord, la voiture devrait reprendre la présentation des autres modèles de la gamme, avec un grand écran tactile rotatif, associé à un combiné d’instrumentation numérique. Cela reste cependant encore à confirmer avec des photos officielles.

Sous les 20 000 euros

La nouvelle BYD Sea Lion 06 se déclinera en plusieurs versions, à savoir en hybride rechargeable et en électrique. C’est évidemment cette dernière qui nous intéresse le plus. D’après les informations du MIIT (ministère chinois de l’Industrie), la voiture devrait peser 1 890 kilos. En version zéro-émission (à l’échappement), le crossover se déclinera en deux alternatives, de 228 et 241 chevaux, tandis qu’une variante à transmission intégrale pourrait arriver un peu plus tard.

BYD Sealion 06 // Source : BYD

Bien évidemment, nous retrouverons une batterie LFP (lithium – fer – phosphate), qui fera sans doute appel à la technologie Blade développée par le constructeur. La capacité n’a pas encore été confirmée, mais elle devrait être de 82,5 et 91,3 kWh, comme sur la Sealion 07. Ce qui permettrait à la 06 de dépasser la barre des 500 kilomètres selon le cycle WLTP. Cela reste cependant là encore à confirmer. Toujours selon cette hypothèse, la charge pourrait être effectuée de 10 à 80 % en 24 minutes environ comme sur le SUV coupé que nous avions essayé.

BYD Sealion 7 (pour illustration) // Source : Jean-Baptiste Passieux

La nouvelle BYD Sealion 06 sera lancée en Chine au cours du 3ᵉ trimestre 2025 selon les premières informations. Mais pas un mot pour le moment sur son arrivée en Europe. On sait que la voiture sera affichée à partir de 160 000 yuans, ce qui équivaut à environ 19 300 euros. Un tarif qui sera revu à la hausse en Europe à cause des droits de douane élevés. La voiture pourrait avoir le droit au bonus écologique si elle était produite sur le Vieux Continent, mais cela n’a pas été confirmé pour le moment.