« Si vous gagnez ici, c’est que vous excellez partout » : comment la patronne de BYD veut conquérir l’Europe

Arrivé en Europe en 2023, BYD y rencontre aujourd’hui un franc succès. Et ce n’est pas fini, car le constructeur chinois de voitures électriques compte bien se faire une place parmi les plus grands.

Stella Li, vice présidente de BYD

Il y a encore quelques années, le nom de BYD était tout à fait inconnu pour la plupart des automobilistes. Pourtant, la firme chinoise produit des voitures depuis 2003, mais n’était jusqu’à présent proposée que dans son pays natal. Mais au fil des années, cela a très rapidement changé et le constructeur s’est imposé partout dans le monde.

Une véritable percée en Europe

La firme basée à Shenzhen a fait son arrivée officielle sur le Vieux Continent au cours de l’été 2023. Même si elle avait déjà fait une première apparition dès la fin de l’année 2022, à l’occasion du Mondial de l’auto de Paris. Et au fil des années, BYD n’a cessé de progressé, au point de dépasser Tesla dans les ventes de voitures électriques en Europe. Et ce alors que la marque chinoise est aussi devenue leader de cette catégorie à l’échelle du monde depuis le début de l’année 2025. Le nouveau numéro 1 a une stratégie bien huilée pour réussir sur le continent.

Il s’agit pourtant de l’un des marchés les plus difficiles au monde selon sa directrice, Stella Li. Cette dernière affirme dans les colonnes d’Automotive News Europe que « si vous gagnez ici, c’est que vous excellez dans tous les domaines ». Car dans cette région, la bureaucratie et les règles strictes favorisent actuellement les marques déjà bien implantées. Mais pas question pour BYD de se laisser faire. Cela alors que la firme prévoit d’y investir jusqu’à 20 milliards de dollars. Elle va notamment posséder pas moins de trois usines, afin d’y produire ses voitures électriques.

BYD Atto 2 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Stella Li déclare que « l’Europe est notre marché le plus important », et ce lors qu’il pèse plus de 500 milliards d’euros. Et le pari semble réussi, puisque la firme a quadruplé ses ventes sur le Vieux Continent au cours des quatre premiers mois de 2025. Entre janvier et avril, BYD a généré un taux de croissance de 200 %, voire plus dans cinq des plus grands marchés européens. Il s’agit du Royaume-Uni, de la France, de l’Espagne, de l’Allemagne et de l’Italie.

Un véritable tour de force pour l’entreprise, qui emploie plus d’un million de salariés. Elle avait vendu à peine 200 voitures dans ces pays sur les quatre premiers mois de 2024. Mais c’est tout particulièrement au Royaume-Uni que le constructeur a rencontré le plus grand succès, en passant de 1 611 à 12 000 véhicules vendus entre janvier et avril 2024 et 2025. Mais quel est le secret du succès de la marque, encore méconnue il y a cinq ans sur notre continent ?

Une stratégie très maline

En fait, le succès de BYD repose sur de nombreux aspects. Stella Li explique que « nous voulons apporter la technologie ici, construire un service après-vente très solide ici, puis travailler avec des partenaires locaux pour vraiment nous intégrer dans une partie d’une société ». A son arrivée en Europe, le constructeur avait d’abord misé sur des modèles accessibles, avant de monter rapidement en gamme. Une stratégie à l’opposé de celle de Tesla, qui avait d’abord lancé ses Model S et Model X avant ses autos grand public.

Ce n’est pas tout, car le constructeur chinois fait aussi appel à des dirigeants européens expérimentés, qui connaissent bien ce marché. Sans parler du lancement de modèles encore plus accessibles pour inonder le marché. Citons notamment l’Atto 2 ainsi que la Dolphin Surf que nous avons pu essayer. Et puis le contexte actuel est également favorable à la marque. Tesla est dans la tourmente, Renault vient de perdre son PDG, Luca de Meo tandis que Stellantis voit ses ventes chuter. En parallèle, le constructeur chinois va miser sur son centre de R&D qui sera installé en Hongrie.

BYD Dolphin Surf // Source : BYD

Mais la marque doit aussi faire face aux critiques sur ses prix trop bas, tandis qu’elle est accusée d’avoir recours aux ventes tactiques. A tel point qu’elle s’est récemment fait taper sur les doigts. Ce qui ne semble pas l’empêcher de vouloir s’imposer en Europe. Mais le chemin risque d’être encore long, notamment en raison de son déficit d’image. Ce qui fait que sa notoriété reste faible que la fidélité des clients est encore fragile pour le moment. Cela pourrait cependant finir par changer au fil des années.