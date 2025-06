Tous les forfaits mobiles pourront bientôt être utilisés gratuitement dans ce nouveau pays européen

La Commission européenne souhaite intégrer l’Ukraine dans sa zone d’itinérance permettant aux utilisateurs d’utiliser leur forfait mobile sans surcoût.

Lors d’un voyage à l’international, les utilisateurs doivent vérifier leurs forfaits mobiles afin de pouvoir utiliser les réseaux mobiles locaux ou ceux de filiales étrangères sans se retrouver avec des factures colossales à leur retour. Appelés frais d’itinérance ou roaming, ces surcoûts, autrefois très importants, sont aujourd’hui minimisés par la présence d’options dédiées chez les opérateurs.

Les usagers de l’Union européenne bénéficient, eux, d’une exception depuis 2017 grâce à la mise en place du programme « Roam like at home » qui leur permet d’utiliser leur forfait mobile dans les 27 autres pays membres sans frais supplémentaires et dans la limite de leur forfait d’origine.

Aujourd’hui, on apprend que la Commission européenne souhaite intégrer l’Ukraine à cette zone d’itinérance.

Un engagement européen

Sous réserve de validation de la proposition à compter du 1er janvier 2026, l’Ukraine rejoindra donc la zone d’itinérance européenne. Ainsi, les ukrainiens et les habitants de l’Union européenne pourront utiliser leur smartphone pour appeler, envoyer des SMS ou encore utiliser leur Data depuis et vers l’Ukraine sans frais supplémentaires dans la limite de ce que propose leur forfait. Une décision dont se félicite la présidente de la Commission Ursula von der Leyen :

Nous souhaitons que les citoyens ukrainiens restent en contact avec leurs proches dans toute l’UE, ainsi que dans leur pays d’origine. C’est pourquoi nous proposons que l’Ukraine rejoigne notre famille d’itinérance. Une fois de plus, nous réaffirmons notre engagement continu à soutenir l’Ukraine et ses citoyens

Une nouvelle extension à venir

Selon Alloforfait, l’Ukraine ne serait pas le seul pays à bénéficier de ce dispositif. Il pourrait prochainement s’étendre à la Moldavie dont les frais d’itinérance ont baissé après l’adoption d’un projet de loi en avril dernier, faisant économiser aux utilisateurs en 30 et 70% des frais d’itinérance actuels. Une avancée pour l’Union européenne qui souhaite que l’Europe soit le continent le plus connecté d’ici à 2030.

