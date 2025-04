« 21 centimes le Giga » : les prix des forfaits mobiles repartent à la baisse, et pas qu’un peu

Alors que les analystes prévoyaient une hausse du coût des forfaits après une guerre des prix intense entre les opérateurs, c’est la tendance inverse qui se dessine selon les derniers baromètres. C’est encore le temps de faire de bonnes affaires si vous souhaitez changer de forfait !

L’année 2024 a connu une baisse des prix historique sur le marché des forfaits mobiles et malgré les prévisions de février dernier, cette tendance est encore loin de s’estomper. Selon les baromètres d’avril des comparateurs Ariase et Zone Fibre&ADSL, les prix ont baissé de manière drastique depuis le mois dernier. Une annonce qui fait du bien alors que le prix des box internet repart à la hausse depuis la refonte du catalogue de Bouygues Télécom.

D’ailleurs, n’hésitez pas à jeter régulièrement un œil à nos bons plans sur les forfaits mobiles si vous cherchez à en changer. La concurrence entre les opérateurs est tellement féroce qu’il n’est pas rare de trouver des affaires en or.

Jusqu’à 10 % de baisse sur les forfaits mobiles

En avril, le prix moyen d’un forfait de 100 Go est de 13,37 euros par mois selon Zone ADSL&Fibre. C’est environ 11 % de moins par rapport à l’année dernière. Le mois dernier, cette moyenne était de 14,39 euros par mois, ce qui représente une baisse de plus d’un euro. Alors que la hausse était ininterrompue depuis janvier, on revient ce mois-ci à des prix équivalents à ceux de décembre dernier.

Comme à l’accoutumé, ce sont les MVNO qui se chargent de tirer les prix du marché vers le bas avec des prix compétitifs sur de gros paquets de Go. Selon le dernier classement du comparateur, les trois opérateurs les moins chers sont RED by SFR, YouPrice et Prixtel. Du côté des opérateurs traditionnels, Free Mobile continue de proposer les forfaits les moins chers tandis qu’Orange se démarque avec de loin les prix les plus élevés.

Cette analyse, on la retrouve également du côté d’Ariase qui établit son baromètre sur les forfaits de 20 Go. Ces derniers coûtent désormais en moyenne 10,18 euros par mois, un prix jamais vu depuis la création de l’indice en janvier 2020 ! Par rapport au mois dernier, cette baisse est de l’ordre de plus de 11 %, et de 31,8 % par rapport à l’année dernière.

Selon Ariase, l’alignement tarifaire de B&YOU et RED by SFR sur le forfait de 40 Go de Sosh en est la principale cause. Un record qui s’accompagne d’un autre : le prix du Go n’a jamais été aussi bas, à seulement 21 centimes.

